Guns N ‘Roses repousse la tournée européenne jusqu’en 2022

GUNS N ‘ROSES a été contraint de reporter sa tournée européenne pour la deuxième fois en raison de la pandémie COVID-19 en cours.

Le support aux dates reportées proviendra de Gary Clark Jr., y compris les arrêts nouvellement confirmés en Norvège, en République tchèque, en Pologne, aux Pays-Bas et en Italie.

Dans un rapport, GUNS N ‘ROSES a déclaré: « Hey Gunners, malheureusement, nous devons demander votre patience une fois de plus. Nos dates de tournée européenne d’été seront reportées à 2022, mais avec en prime de nouveaux spectacles et un invité spécial Gary Clark Jr! La tournée débute à Lisbonne, au Portugal, le 4 juin 2022, avec de nouvelles dates en Norvège, en République tchèque, en Pologne, aux Pays-Bas et en Italie. Les billets restent valables pour toutes les dates reportées, veuillez donc les conserver.

« Nous restons reconnaissants de votre compréhension et de votre soutien en ces temps sans précédent. La lumière est au bout du tunnel et nous sommes impatients de remonter sur scène plus tard cette année aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et l’année prochaine en Europe. et plus! »

GUNS N ‘ROSESLes dates européennes nouvellement reprogrammées sont les suivantes:

04 juin – Lisbonne, Portugal @ Passeio Maritimo de Algés



07 juin – Séville, Espagne @ Estadio Benito Villamarin



11 juin – Solvesborg, Suède @ Sweden Rock



15 juin – Stavanger, Norvège @ Forus Travbane



18 juin – Prague, République tchèque @ Letnany Airport



20 juin – Varsovie, Pologne @ PGE Narodowy



23 juin – Groningen, Pays-Bas @ Stadspark



28 juin – Dublin, Irlande @ Marlay Park



01 juillet – Londres, Royaume-Uni @ Tottenham Hotspur Stadium



02 juillet – Londres, Royaume-Uni @ Tottenham Hotspur Stadium



05 juillet – Glasgow, Royaume-Uni @ Glasgow Green



08 juillet – Munich, Allemagne @ Olympiastadion



10 juillet – Milan, Italie @ Stade San Siro

En 2019, GUNS N ‘ROSES‘ « Pas dans cette vie » tournée est devenue la troisième tournée la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

« Pas dans cette vie » membres de la gamme classique en vedette Sabrer (guitare), Duff McKagan (basse) et Axl Rose (chant) soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Melissa Reese.

ARMES a lancé sa tournée de retrouvailles tant attendue et tant attendue avec un concert en avril 2016 à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et en Californie. Coachella Festival.

Le groupe travaillerait actuellement sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES bannière depuis 2008 « Démocratie chinoise » et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.

Crédit photo: Katarina Benzova

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).