Guns N’ Roses sort officiellement une nouvelle chanson “Hard Skool”

GUNS N’ ROSES vient de sortir une toute nouvelle chanson intitulée “Dur école”. La piste, qui avait le titre provisoire “Jackie Chan”, a été enregistré à l’origine pendant GN’R‘s “Démocratie chinoise” époque, mais a finalement été omis de cet album. De courts extraits de la chanson ont ensuite été mis en ligne et une version complète a été divulguée en août 2019.

Plus récemment, la gamme classique partiellement réunie de GUNS N’ ROSES a répété le morceau lors de la balance lors de plusieurs concerts de la tournée d’été 2021 du groupe, mais ne l’a pas encore interprété en direct.

Les rumeurs de la sortie imminente de la nouvelle chanson ont commencé à circuler plus tôt dans le mois après qu’un fan en aurait été informé par le leader. Axl Rose quand ils se sont rencontrés dans les coulisses d’un récent spectacle à Atlantic City.

“Dur école” est le deuxième “nouveau” GUNS N’ ROSES chanson qui sortira dans moins de deux mois. Il fait suite à l’arrivée de “Absurde”, une version retravaillée d’un morceau inédit appelé “Vers à soie”, qui est sorti le 6 août, trois jours après que le groupe a interprété la chanson en direct pour la première fois lors de son concert au Fenway Park de Boston.

GUNS N’ ROSES dernière jouée “Vers à soie”, qui aurait également été écrit au cours de la “Démocratie chinoise” séances, en 2001.

On dit maintenant que le groupe travaille sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES À FEU bannière depuis “Démocratie chinoise” et le premier à figurer Rose, guitariste Sabrer et bassiste Duff McKagan depuis 1993.



