Guns N’ Roses tire leur premier coup

« Hé, putains ! Sucer putain Guns N’ Roses! » Ainsi commence la toute première sortie du groupe, le Live ?!*@ Like A Suicide EP, sorti le 16 décembre 1986. Et avec cette exhortation, ils se lancent dans « Reckless Life », sonnant pour le monde entier comme un suralimenté Aerosmith: réunissant leur dynamique punk et la grandiloquence naissante du dieu du rock en un seul et jetant les bases de l’hybride punk-métal qui définirait leur premier album de mastodonte l’année suivante.

Pourtant, malgré son titre, Live ?!*@ Like A Suicide était un effort de studio, enregistré aux Pasha Studios d’Hollywood en octobre 1986, avec du bruit de foule sur le dessus. Mais ce n’était qu’un autre élément clé de la première légende des Guns N’ Roses : un humour anarchique qui les a amenés (comme le rappelle le batteur Steven Adler) à se rapprocher de la réponse d’un club de Sunset Strip au groupe en soulevant l’audio de la foule du stade rassemblée à un Festival de rock Texxas Jam des années 70.

Écoutez Live ?!*@ Like A Suicide sur la collection G N’ R Lies sur Apple Music et Spotify.

La sortie de l’EP était tout au sujet des fans, de toute façon. Au cours des 12 mois écoulés depuis qu’ils avaient mitraillé la scène musicale de LA avec leur assaut punk’n’roll, GN’R était devenu une actualité nationale, avec un public farouchement dévoué sur le Strip. Avec leur premier album, Appetite For Destruction, toujours en construction, le groupe a décidé de sortir un EP à tirage limité – apparemment sur leur propre label Uzi Suicide, pour conserver leur crédibilité indie au niveau de la rue, bien qu’en réalité sorti avec le soutien complet de Geffen – pour donner à leurs premiers convertis quelque chose à chérir. Les fans qui les ont soutenus « dans les rues aussi bien que sur scène » (comme l’indique la dédicace sur la pochette arrière) ont dûment récupéré les 10 000 exemplaires de 12 pouces qui se sont faufilés dans les racks des magasins de disques de LA.

Et même si l’EP n’était pas réellement un enregistrement live, il capturait tout de même la puissance des premiers concerts anarchiques de Guns à Los Angeles. « Reckless Life » est renforcé par un autre groupe original, « Move To The City » (un véritable portrait « nitty gritty » du style de vie street-punk que le groupe a vécu à ses débuts), qui étaient tous deux des incontournables des setlists du groupe à le temps. Les deux autres chansons de l’EP sont également apparues dans les premiers concerts : une reprise frénétique de « Nice Boys », à l’origine par les légendes du rock australien Rose Tattoo, et, à juste titre, une version hargneuse de « Mama Kin » d’Aerosmith. Ce dernier était un choix astucieux : choisir l’une des premières chansons de Steven Tyler and co, écrite au début des années 70 avant qu’ils ne soient eux-mêmes un groupe signé, c’était une déclaration explicite du profond fandom de Guns.

Bien que GN’R ait ses propres fans les plus dévoués à l’esprit pour l’EP, Live ?!*@ Like A Suicide a attiré la presse nationale et internationale, préparant parfaitement le monde à l’apparition d’Appetite l’année suivante. La publication Circus basée à New York a fait l’éloge du « noise punk/R&B/glam/métal vraiment maniaque qui énervera vos gens (et la moitié de vos amis aussi) », tandis qu’au Royaume-Uni, le légendaire scribe rock Mick Wall, écrivant pour Kerrang !, a salué l’EP, l’appelant « Le meilleur côté du rock’n’roll lowlife à émerger de LA depuis Motley Crueest trop rapide pour l’amour en 1981.

Alors que le groupe présente actuellement ses concerts de retrouvailles tant souhaités dans le monde entier (le guitariste Slash et le bassiste Duff McKagan sont de retour au bercail pour la première fois depuis le milieu des années 90), une nouvelle légion de fans cherche maintenant à en attraper un. des objets de collection les plus rares du groupe. Bien qu’ils aient été réédités dans le cadre de la collection GN’R Lies de 1988, les copies originales de Live ?!*@ Like A Suicide coûtent toujours plus de 100 £ – bien que quiconque en recherche un doive se méfier que les bootlegs sont depuis longtemps entrés sur le marché .

