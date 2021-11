Guns N’Roses, Foo Fighters et KISS en tête d’affiche Bienvenue à Rockville 2022

Comme l’édition de cette année de Bienvenue à Rockville tire à sa fin, le promoteur Danny Wimmer a annoncé qui sera la tête d’affiche de l’événement de l’année prochaine. Guns N’ Roses, Foo Fighters, EMBRASSER, et Korn sera en tête de l’affiche à Welcome To Rockville 2022, qui reviendra à son créneau habituel de mai au Daytona International Speedway en Floride.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Wimmer a déclaré: « Nous savions que nous devions faire quelque chose d’énorme pour suivre le plus grand Welcome To Rockville de l’histoire, alors nous sommes sortis et avons eu des légendes du rock Guns N’Roses, nouvellement intronisé au Temple de la renommée du Rock N’Roll Foo Fighters, (vous vouliez le meilleur, nous avons le meilleur) Kiss et le groupe le plus demandé de DWP, Korn. Nous sommes impatients de battre des records au WORLD CENTER OF ROCK avec vous, rendez-vous en 2022 !

Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, Bienvenue à Rockville est revenu dans un nouvel emplacement, après avoir été déplacé du parc métropolitain de Jacksonville, car on pensait qu’il avait besoin d’un lieu plus grand. En conséquence, la capacité du festival est maintenant passée à 40 000 fans.

Ce n’est pas le seul changement apporté par les organisateurs – pour la première fois, le festival a été étendu à quatre jours au lieu de trois, un changement sera répété pour 2022. Un grand nombre de groupes supplémentaires ont été amenés à se produire la veille le départ officiel pour les campeurs arrivés tôt sur le nouveau site.

L’édition de cette année de Welcome To Rockville était animée par Ongles de neuf pouces, Disturbed et Metallica, ce dernier qui interprète deux sets complètement différents au cours du week-end. Les autres artistes de cette programmation comprenaient Deftones, Slipknot, Rob Zombie, Social Distortion, The Offspring et Mastodon.

Pendant ce temps, Korn vient de a annoncé son 14e album studio arrivera au début de l’année prochaine. Requiem sortira le 4 février 2022 via Loma Vista Recordings, et le groupe a partagé le premier single, « Start The Healing », plus tôt cette semaine.

Requiem est disponible en pré-commande.