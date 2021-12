Gunslinger et autres jeux maintenant gratuits

Capture d’écran : Techland / Ubisoft

Ne vous méprenez pas, Red Dead Redemption II et Gun sont amusants et tout. J’ai certainement apprécié mon temps avec eux, et je joue même encore à Red Dead Online. Mais Call of Jaurez: Gunslinger, peut-être un meilleur jeu de cow-boy que les deux (et la plupart des autres), est désormais gratuit sur Steam pour une durée limitée. Et si vous aimez un bon vieux jeu de tir de cow-boy et/ou des narrateurs peu fiables, alors vous devriez le prendre pendant qu’il coûte 0 dollars.

Ne laissez pas la marque Call of Juarez vous effrayer d’essayer ce jeu de tir occidental. Alors que le reste de la série est (pour emprunter une phrase aussi vieille que le Far West lui-même) un sac mélangé, Gunslinger se démarque facilement de tous avec peut-être l’un des meilleurs exemples de narrateur peu fiable dans un jeu vidéo. L’histoire du jeu est racontée via des flashbacks racontés par un flingueur plus âgé qui se trompe souvent sur les faits ou change les choses à la volée. Vous pourriez donc combattre un groupe de guerriers Apaches lorsque l’une des personnes qui écoutent le narrateur lui rappelle qu’il a dit que des cow-boys ont attaqué, alors il change son histoire et le jeu emboîte le pas, échangeant également les ennemis. Tout est fait avec un style de bande dessinée qui tient toujours près de huit ans après sa sortie en 2013.

Gunslinger n’est pas trop long non plus. C’est facilement un jeu que la plupart des joueurs peuvent éliminer en un seul dimanche après-midi, ce qui le rend parfait pour se faufiler entre certains des plus grands jeux du monde ouvert sortis au cours des derniers mois. Mais bien qu’il puisse être court, il contient beaucoup d’action dans son exécution condensée, sans parler d’un arbre de compétences complet et d’autres mécanismes soignés. Par exemple, vous arrivez parfois à esquiver les balles. D’autres fois, vous affrontez des boss via un système de duel satisfaisant.

Call of Juarez: Gunslinger est actuellement gratuit sur Steam dans le cadre du 30e anniversaire de l’éditeur et développeur Techland. Mais l’accord n’est que pour une durée limitée. Le 14 décembre, il part au coucher du soleil.

Si vous ne voulez pas tirer sur des cow-boys et monter des diligences, mais que vous voulez toujours un jeu gratuit dans le passé, allez voir Anno 1404, qui est actuellement gratuit via la boutique numérique d’Ubisoft. Il s’agit de la version remasterisée du constructeur de ville classique, avec des graphismes élégants et une prise en charge des moniteurs 4K. C’est aussi gratuit jusqu’au 14 décembre.