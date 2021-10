Gunther des amis est décédé, James Michael Tyler est décédé à l’âge de 59 ans

Gunther des amis est mort, James Michael Tyler à 59 ans, après sa bataille contre le cancer.

L’acteur James Michael Tyler, célèbre pour son rôle de Gunther dans la série Friends, est décédé ce dimanche à son domicile de Los Angeles des suites d’un cancer de la prostate. TMZ rapporte que sa famille a déclaré :

Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième « Ami »), de la célèbre série « Amis », mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant. » « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous l’avez connu une fois, vous en avez fait votre ami pour la vie. »

James Michael Tyler a révélé son diagnostic de cancer plus tôt cette année – ce qui a choqué ses fans, selon le site Web, car il est apparu au Friends Gathering et ne l’a pas mentionné (comme si c’était la bonne occasion de révéler quelque chose comme ça … ça alors ). Plus tard, dans une interview avec Today, il a expliqué pourquoi il ne l’avait pas révélé à l’époque, disant qu’il ne voulait pas être le déprimant de ce moment spécial. L’interview qu’il a donnée était très émouvante, il a commenté que certains de ses amis connaissaient son diagnostic, y compris David Schwimmer et les producteurs, qu’il était doux-amer d’en faire partie. Il savait qu’avec son diagnostic de cancer de stade 4, il partait bientôt. Même ainsi, la majeure partie de l’interview s’est déroulée dans un bon esprit, il avait l’air d’une très bonne personne, vraiment quelqu’un de mémorable.

Son premier diagnostic était en 2018, et il l’a gardé privé pendant 3 ans.

James a joué dans plusieurs spectacles célèbres tout au long de sa carrière, dont « Sabrina the Teenage Witch », « Scrubs », « Modern Music », « Just Shoot Me! » et d’autres, mais son rôle le plus important était celui d’un employé du Central Perk Café, éternellement amoureux de Rachel.

James est apparu dans 150 épisodes de Friends au cours des 10 ans de la série et a été très apprécié des fans. Toutes ses scènes étaient si drôles. Il laisse dans le deuil son épouse Jennifer Cano, James Michael Tyler avait 59 ans. DÉCHIRURE.