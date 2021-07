Günther remporte la victoire à domicile pour Andretti lors de la première course de New York · .

Max Günther a remporté la première manche de l’Eprix de New York, battant Jean-Eric Vergne pour sa première victoire cette saison.

Nick Cassidy avait pris la pole, avec Jean-Eric Vergne aligné à ses côtés. Alex Lynn était troisième, Günther partageant la deuxième rangée, quatrième.

Une grosse chute lors des premiers essais avait gravement compromis la journée de Sam Bird, ce qui signifie que l’équipe Jaguar a terminé une reconstruction totale du châssis de sa voiture à quelques secondes de la fin du parc fermé des qualifications. Il avait quand même réussi à surqualifier le leader du championnat, avant cette manche, car Edoardo Mortara était coincé dans 200 kW (plutôt que les 250 kW de qualification) pour son tour et s’est classé 24e.

Cassidy a pu s’échapper au départ, menant proprement de Vergne et instantanément capable de creuser un écart après un passage en deuxième position qui a mal fonctionné pour Lynn au premier virage et le Mahindra a fini par revenir à la cinquième place, Sébastien Buemi capable de sauter dans l’ancien endroit de Lynn.

La course de Lynn s’est aggravée lorsque Pascal Wehrlein, optant pour le mode attaque, a semblé ne pas freiner dans le virage 10 malgré Lynn devant lui, prenant la ligne normale au coin de la rue et heurtant l’arrière de la voiture de Lynn. La Porsche de Wehrlein a subi le choc et a abandonné la course, mais Lynn a dû se remettre d’une vrille qui l’a rendu assez anonyme pour le reste de la course, malgré une solide qualification.

A 27 minutes de la fin, la Jaguar de Mitch Evans s’est arrêtée à la sortie du virage deux, avec un problème mécanique apparent. Initialement, un drapeau jaune a été appelé dans la zone, mais la course s’est poursuivie pendant encore trois minutes, jusqu’à ce qu’un Full Course Yellow soit appelé avec 24 minutes et demie restantes dans la course.

Evans s’était garé près d’un poste de commissaire, il a donc été récupéré en moins d’une minute et, par conséquent, lorsque la course a repris avec 23 minutes, 53 secondes restantes, il n’y a eu aucune réduction d’énergie.

Les leaders ont maintenu leur ordre pendant une grande partie du reste de la course, jusqu’à ce que Lucas Di Grassi – alors quatrième à l’époque – reçoive un message radio l’avertissant que “les températures [were] critique », mais qu’il devrait essayer de pousser pour faire pression sur Günther. Le pilote Audi a dûment accéléré le rythme, bien que Günther ait plus d’un pourcentage d’avantage énergétique.

A huit minutes de la fin, Vergne a fait un mouvement sur Cassidy qui a vu les deux se toucher et sortir du virage 10. Günther, avec plus d’énergie à utiliser que les voitures autour de lui, a pu bondir sur l’erreur et prendre la tête.

Vergne a conservé la deuxième place mais Cassidy a également été dépassé par Di Grassi et relégué à la quatrième place, où il a terminé la course juste devant son coéquipier Robin Frijns.

Günther a pu conserver la tête avec confiance jusqu’au drapeau à damier, remportant sa troisième victoire en carrière en Formule E et sa première cette saison.

Bird a réussi une charge impressionnante de la 20e sur la grille de départ à la 9e sous le drapeau à damier, qu’il a décrite comme une juste récompense pour l’équipe qui avait reconstruit sa voiture en quelques heures seulement.

Résultat de la course

PositionDriverTeam1Maximilian GüntherBMWi Andretti2Jean-Eric VergneDS Techeetah3Lucas di GrassiAudi4Nick CassidyVirgin5Robin FrijnsVirgin6Sebastien BuemiNissan e.Dams7Oliver RowlandNissan e.Dams8André LottererPorsche9Sam BirdJaguar10René RastAudi11Alex LynnM.Forbes12Antonio Felix da CostaDS Techeetah13Nyck de VriesMercedes14Edoardo MortaraVenturi15Norman NatoVenturi16Tom BlomqvistNIO 33317Joel ErikssonDragon Penske18Sergio Sette CâmaraDragon PenskeDNFJake DennisBMWi AndrettiDNFAlexander SimsMahindraDNFStoffel VandoorneMercedesDNFMitch EvansJaguarDNFOliver TurveyNIO 333DNFPascal WehrleinPorsche

