Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 explose sur Switch l’année prochaine

Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX 2, une suite à Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, a été annoncé pour Nintendo Switch et d’autres plateformes.

Suite directe de ce premier jeu, Luminous Avenger iX 2 voit le retour de Copen et Lola pour plus d’action à grande vitesse. Copen, qui peut basculer de manière transparente entre sa forme “Break-Shift” axée sur la puissance et la forme “Bullit-Shift” à vitesse améliorée, a été traité avec une toute nouvelle arme appelée Razor Wheel, lui permettant de déchirer “n’importe quel ennemi debout à sa manière”.

Notre premier aperçu des séquences de gameplay est arrivé dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus, alors assurez-vous de regarder cela.

Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX est sorti en septembre 2019, et Luminous Avenger iX 2 est sa suite directe ! Ce nouveau jeu fait passer le gameplay d’action 2D original rapide et élégant au niveau supérieur alors que Copen déchire les ennemis avec sa nouvelle forme “Break-Shift”. Ses nouvelles capacités destructrices rendent l’action à grande vitesse plus satisfaisante que jamais ! Découvrez un nouveau sommet d’action 2D de pointe avec Luminous Avenger iX 2 !

Il sera lancé sur le Switch eShop le 27 janvier 2022, au prix de 24,99 $. Switch obtient également une version physique, bien que les détails à ce sujet ne soient pas encore annoncés.

