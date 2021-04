Gupshup devient la dernière licorne et lève 100 millions de dollars

Le dernier cycle de financement de Gupshup remonte à 2011. La société affirme avoir quitté 2020 avec un taux de revenus annuel d’environ 150 millions de dollars.

La plate-forme de messagerie conversationnelle Gupshup a annoncé jeudi avoir levé un nouveau financement de 100 millions de dollars auprès de Tiger Global Management pour une valorisation de 1,4 milliard de dollars. La société basée aux États-Unis, dirigée par le cofondateur et PDG Beerud Sheth, qui exerce d’importantes activités commerciales en Inde, est la dixième entreprise à rejoindre le club local des licornes jusqu’à présent cette année civile.

Le financement actuel sera suivi d’une « deuxième clôture avec des fonds supplémentaires importants levés auprès d’un plus grand nombre d’investisseurs », a déclaré la société dans un communiqué. L’entreprise prévoit d’utiliser les nouveaux fonds pour développer ses produits et ses initiatives de commercialisation dans le monde entier.

L’entreprise développe des solutions qui permettent aux entreprises d’interagir avec leurs clients de manière transparente à l’aide de diverses plates-formes de messagerie. L’API (interface de programmation d’application) de Gupshup, par exemple, permet à plus de 100000 développeurs et entreprises de créer des expériences de messagerie et de conversation en délivrant plus de 6 milliards de messages par mois sur plus de 30 canaux de messagerie, affirme la société.

Le dernier cycle de financement de Gupshup remonte à 2011. La société affirme avoir quitté 2020 avec un taux de revenus annuel d’environ 150 millions de dollars.

La société a déclaré que la plupart des grandes marques en Inde dans tous les secteurs utilisent son API pour l’engagement des clients sur plusieurs canaux, en particulier les SMS.

Selon certaines informations, l’Inde génère plus de 80% des activités de l’entreprise. Selon son site Web, Gupshup gère quatre bureaux dans le pays.

«L’omniprésence des smartphones et la domination des applications de messagerie obligent les entreprises à aller là où sont les consommateurs: dans leurs applications de messagerie préférées. La mission de Gupshup est de créer les outils qui aident les entreprises à mieux engager les clients grâce à la messagerie mobile et aux expériences de conversation », a déclaré la société.

