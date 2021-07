Gupshup lève 240 millions de dollars frais dans les quatre mois suivant son entrée dans le club des licornes

Gupshup utilisera le nouveau capital pour l’achat secondaire d’actions auprès d’employés actuels et anciens ainsi que d’investisseurs antérieurs. La société explore également des opportunités appropriées de fusions et acquisitions (fusion et acquisition) pour tirer parti de ses perspectives commerciales.

La plate-forme de messagerie conversationnelle Gupshup a levé un nouveau financement de 240 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont Fidelity Management and Research Company, Tiger Global, Think Investments et Malabar Investments, a annoncé mercredi la société dans un communiqué. L’investissement qui intervient moins de quatre mois après avoir obtenu 100 millions de dollars d’investisseurs et est principalement un tour de financement de suivi a également vu la participation de Harbour Spring Capital, certains comptes gérés par Neuberger Berman Investment Advisers, White Oak, Neeraj Arora et d’autres.

Gupshup utilisera le nouveau capital pour l’achat secondaire d’actions auprès d’employés actuels et anciens ainsi que d’investisseurs antérieurs. La société explore également des opportunités appropriées de fusions et acquisitions (fusion et acquisition) pour tirer parti de ses perspectives commerciales.

La société basée aux États-Unis dirigée par le co-fondateur et PDG Beerud Sheth qui a d’importantes opérations commerciales en Inde est devenue une licorne en avril de cette année après que Tiger Global a injecté 100 millions de dollars dans l’entreprise pour une valorisation de 1,4 milliard de dollars. Gupshup a levé un total de 340 millions de dollars en 2021 jusqu’à présent.

L’entreprise développe des solutions qui permettent aux entreprises d’interagir avec leurs clients de manière transparente à l’aide de diverses plateformes de messagerie. L’API (interface de programmation d’applications) de Gupshup, par exemple, permet à plus de 100 000 développeurs et entreprises de créer des expériences de messagerie et de conversation en délivrant plus de 6 milliards de messages par mois sur plus de 30 canaux de messagerie. La société affirme être sortie de 2020 avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions de dollars. Selon les témoignages, l’Inde génère plus de 80 % de l’activité de l’entreprise.

« Les conversations représentent la nouvelle vitrine numérique pour les entreprises – pratiquement toutes les entreprises devront les créer. Nous transformons le commerce numérique dans le monde entier grâce à la messagerie conversationnelle », a déclaré le co-fondateur et PDG Beerud Sheth.

