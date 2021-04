Gupta de CNN remet en question la crédibilité de l’OMS sur la fuite du laboratoire de Wuhan ⋆ .

Le Dr Sanjay Gupta de CNN semble avoir été impressionné par l’opinion de l’ancien directeur du CDC, Robert Redfield, lors d’un entretien avec lui en mars, lorsqu’il a déclaré que le virus COVID-19 avait probablement fui d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Tellement impressionné, en fait, que Gupta semble croire que cela a ébranlé la crédibilité de l’Organisation mondiale de la santé, comme il l’a révélé lors d’un podcast Mediaite jeudi dernier.

Je déteste dire cela, mais parce que je pense que l’Organisation mondiale de la santé est une entité si importante et que vous pensez bien que je crée une société sur la planète Terre et je m’inquiète du type de pandémie virale qui pourrait survenir. Créons une énorme organisation qui détermine la santé pour le monde, l’Organisation mondiale de la santé. C’est parfaitement logique.

Le problème à l’heure actuelle, c’est que je me demande dans quelle mesure ils sont indépendants. Même avec cette enquête la plus récente, la Chine avait beaucoup à dire sur la question de savoir qui allait effectivement siéger à ce comité d’enquête. J’ai parlé à des gens qui sont allés en Chine. Ils ont été principalement relégués dans un hôtel de Wuhan. Ils sont donc à Wuhan, mais ils ne faisaient pas vraiment partie du pays où ils pourraient faire des déterminations plus précises sur ce qui s’est passé ici. Nous ne saurons donc jamais vraiment. C’est possible. Maintenant, ils disent qu’ils vont dans les zones où se trouvent les grottes de chauves-souris et vérifient la présence d’anticorps et de personnes qui vivent dans ces zones, mais il y a 15 mois, ils peuvent avoir des anticorps pour des raisons totalement différentes maintenant, donc nous ne saurons jamais. bien sûr et je pense que tous les médecins du documentaire l’ont dit La Chine n’a pas été directe dans le passé et il y a maintenant de plus en plus de preuves qu’elle n’était pas aussi directe maintenant. Ils préféreraient que cette théorie ne soit pas validée.