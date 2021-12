Gurgaon B-school one-ups IIMs dans le package salarial

Mittal a ajouté que le différenciateur final est les maîtres eux-mêmes. « Beaucoup de maîtres (enseignants) sont des CXO dans des multinationales ; ils disent à leurs employeurs que les étudiants qu’ils ont enseignés sont vraiment bons, et donc au moins les évaluent.

Jusqu’à il y a un an, peu de gens, même au sein de la fraternité universitaire au sens large, auraient entendu parler de la Masters’s Union School of Business, une sorte d’école de commerce en démarrage à Gurgaon.

Aujourd’hui, bien qu’il ne soit même pas un dixième aussi populaire que les IIM, mais un nombre décent d’étudiants des IIM, c’est possible, aurait suivi le salaire moyen que le premier lot de Masters’ Union a pu attirer, c’est-à-dire Rs 29,12 lakh. Ceci, selon Masters’ Union, est le plus élevé parmi toutes les écoles B indiennes.

L’année dernière, un groupe de piliers du monde des affaires, d’universitaires de haut niveau et de hauts fonctionnaires a investi 300 crores de roupies pour construire l’Union des maîtres. Ceux-ci comprenaient Arun Maira (ancien président, Boston Consulting Group), Mukund Rajan (ancien MD, Tata Teleservices), Karthik Ramanna (Université d’Oxford), Narendra Jadhav (Rajya Sabha MP et ancien économiste en chef, RBI), Tathagata Dasgupta (chef des données scientifique, Viacom) et Bhaskar Chakravorti (ancien professeur, Harvard Business School et ancien partenaire, McKinsey & Company).

Le campus est situé dans le quartier Cyber ​​City de Gurgaon, qui compte plus de 600 bureaux MNC. Le programme phare de l’école est le PGP-TBM (Post Graduate Program in Technology Business Management) intensif de 16 mois, dont est diplômé cette première promotion.

Pratham Mittal, directeur de projet, Masters’ Union, a déclaré à FE que trois choses ont conduit les étudiants à attirer des salaires aussi élevés.

« Le premier est l’expérience en classe. Chez Masters’ Union, les enseignants sont des maîtres, c’est-à-dire des CXO, des médecins et des chefs d’entreprise qui enseignent aux étudiants », a-t-il déclaré. « Des entreprises comme Bain et BCG ne recrutent généralement que dans les meilleurs IIM et ISB, mais leur arrivée à Masters’ Union en dit long sur le type de formation que nous avons dispensée à nos étudiants. »

La deuxième chose, a déclaré Mittal, est le programme d’études. «Chaque étudiant doit participer au fonds d’investissement géré par les étudiants, et chaque étudiant doit faire pour posséder une entreprise de dropshipping tout au long de l’année. Ces activités simulent l’industrie et leur donnent de belles histoires à raconter dans leurs interviews.

Le troisième différenciateur est la technologie. « Le nôtre est le seul programme de MBA qui vous apprend également à coder », a déclaré Mittal. « Une diplômée en stratégie de Masters’ Union n’est pas seulement une diplômée en stratégie, mais elle comprend également la science des données et peut coder sa propre application. Les recruteurs, en particulier les start-up, apprécient ces compétences.

Mittal a ajouté que le différenciateur final est les maîtres eux-mêmes. « Beaucoup de maîtres (enseignants) sont des CXO dans des multinationales ; ils disent à leurs employeurs que les étudiants qu’ils ont enseignés sont vraiment bons, et donc au moins les évaluent.

Enfin, a-t-il ajouté, Masters’ Union a fait beaucoup de sensibilisation par elle-même. « Nous avons beaucoup exploré le monde de l’entreprise et les avons informés de la qualité de nos étudiants », a-t-il déclaré. « Cela a conduit de nombreuses équipes RH à venir sur notre campus pour recruter. »

Alors, cela signifie-t-il qu’un CXO peut mieux enseigner qu’un enseignant ?

Mittal a déclaré : « Dans les facultés de médecine, les médecins enseignent aux étudiants ; dans les facultés de droit, beaucoup d’avocats en exercice enseignent; mais dans la plupart des écoles B, les professeurs peuvent ne pas avoir l’expérience du leadership pratique dans l’industrie. C’est ce qui nous distingue. Dans le même temps, a-t-il ajouté, tous les CXO ne peuvent pas enseigner. « Nous les aidons à élaborer leurs cours ; nous formons d’abord les CXO à devenir des enseignants, puis ils enseignent.

Le premier lot de Masters’ Union comprenait 60 étudiants et, à court terme, l’école B pourrait ne pas augmenter la taille du lot. « Pour l’instant, nous ne voulons pas faire de compromis sur la qualité », a déclaré Mittal.

Les géants du conseil BCG, Bain et EY, les majors technologiques Microsoft et Cisco et des start-ups comme Razorpay et Unacademy étaient parmi les plus gros recruteurs de ce lot.

Hormis les stages et conformément aux tendances récentes, 7 % de la cohorte ont créé leur propre start-up et levé des fonds de capital-risque. Masters ‘Union a déclaré que si les 10 % les plus riches du lot ont décroché un salaire supérieur à Rs 43 lakh, même les 10 % les plus bas ont décroché un forfait supérieur à Rs 19 lakh. Le paquet moyen pour les freshers s’élevait à Rs 23 lakh. Le package salarial le plus élevé était de Rs 45 lakh par an.

Package salarial moyen dans les meilleures écoles B (2021)

B-école Moyenne domestique CTC

Union des maîtres Rs 29,12 lakh

IIM Ahmedabad Rs 26,12 lakh

IIM Bangalore Rs 28,98 lakh

IIM Calcutta Rs 28,49 lakh

ISB Rs 28,29 lakh

FMS Delhi Rs 26,2 lakh

Source : Union des Maîtres

