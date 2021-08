Gurgaon présentera des plans pour prévenir la dengue et le paludisme

in

L’année dernière, Gurgaon a signalé 32 cas de dengue et quatre cas de paludisme. (Image représentative/IE)

Gurgaon intensifie ses efforts pour empêcher la propagation des maladies à transmission vectorielle pendant la mousson. Le commissaire adjoint Yash Garg a demandé au ministère de la Santé de préparer une stratégie dans les cinq jours et de commencer les travaux préparatoires d’ici samedi.

Garg, qui a assisté mardi à une réunion du Comité de travail sur le paludisme, a déclaré que les précipitations cette année ont été plus que prévu. Dans de telles situations, le ministère de la Santé devrait faire de sérieux efforts pour prévenir le paludisme et la dengue, a rapporté The Indian Express.

Il a déclaré que des mesures appropriées devaient être prises en gardant à l’esprit la possibilité qu’il y ait une troisième vague de Covid-19.

Garg a déclaré qu’une stratégie doit être préparée dans les cinq prochains jours avec des équipes sur le terrain d’ici samedi pour commencer à travailler sur la prévention des maladies. Garg a également demandé que des rapports détaillés soient soumis tous les deux jours.

Outre la nébulisation, les équipes devraient également pulvériser Temifos à des endroits identifiés, a déclaré Garg, car la nébulisation n’a été efficace que pendant une période limitée. Il a également demandé aux fonctionnaires d’inspecter l’eau qui s’accumule dans les ruelles, les routes, les lieux publics et les quartiers, à l’exception des maisons, à la recherche de larves.

Garg a également demandé au responsable de l’éducation du district d’impliquer les écoliers dans la sensibilisation et de les inciter à assurer la propreté de leurs maisons et des zones voisines. Le département du panchayat et le département des travaux publics ont également reçu pour instruction d’éviter l’engorgement de leurs zones respectives. Garg a également suggéré à chaque bureau d’observer des «jours secs» le vendredi pendant lesquels les glacières devraient être nettoyées.

S’exprimant lors de la réunion de mardi, le chirurgien civil Dr Virender Yadav a déclaré que la prévention des maladies transmises par les moustiques était un effort collectif. Il a ajouté que tous les départements devraient exécuter des programmes de sensibilisation à leur niveau.

Le Dr Yadav a déclaré que 479 personnes avaient été testées pour la dengue à Gurgaon jusqu’à présent. Bien qu’aucun cas de dengue n’ait été confirmé, une personne a été testée positive pour le paludisme. Il a déclaré que les équipes du département de la santé effectuaient une inspection porte-à-porte et avaient déjà inspecté 10 maisons lakh, publiant des avis à 5 618 personnes.

Des coins dédiés à la grippe ont été créés dans tous les hôpitaux, y compris les centres de santé primaires et les centres de santé communautaires, qui ont enregistré 30 705 visites jusqu’à présent, Dr Yadav.

L’année dernière, Gurgaon a signalé 32 cas de dengue et quatre cas de paludisme. L’année précédente, il avait enregistré 22 cas de dengue et 15 cas de paludisme, tandis que 30 cas de paludisme et 93 cas de dengue avaient été signalés en 2018. Le district n’a signalé aucun cas de chikungunya au cours des trois dernières années.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.