Gurkha critique le gouvernement pour le traitement choquant de ses braves vétérans | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant à Express.co.uk, le vétéran de Gurkha, Deepak Maskey, 61 ans, a dénoncé le gouvernement pour avoir “pincé” au détriment de ses braves vétérans de Gurkha alors qu’ils font face à un paiement de pension pour leur service militaire en Grande-Bretagne. Ses commentaires furieux surviennent alors que trois Gurkhas entameront jeudi leur 13e jour de grève de la faim à l’extérieur de Downing Street alors qu’ils font grève en “dernier recours” pour obtenir un salaire égal pour les Gurkhas qui ont combattu pour la Grande-Bretagne et ont pris leur retraite avant 1997, car ils ne sont pas éligibles pour une pension complète des forces armées britanniques. Cela survient alors qu’un vétéran en grève a raconté comment il avait été payé un pathétique “47 £ par mois” tandis que son homologue britannique recevait “800 £”. Plus de 100 personnes ont défilé mercredi dans Londres pour soutenir les grévistes de la faim.

M. Maskey a expliqué comment l’accord tripartite qui a été signé entre la Grande-Bretagne, le Népal et l’Inde stipule comment les Gurkhas doivent être traités sur “un pied d’égalité en termes de salaire, d’installations, de tout”.

Il a dit : « Ils disent que les Gurkhas qui se retirent au Népal [due] à leurs conditions de vie et le coût de la vie au Népal est très faible, donc tout ce que nous donnons est bien.

“Ce n’est pas bien, ce n’est pas juste!”

Il a dit : « Nous nous battons pour votre pays et vous ne pouvez pas simplement nous dire que tout ce que vous nous donnez pour le Népal est bon !

M. Maskey a souligné que les Gurkhas “ne se battent pas pour l’armée népalaise” et devraient donc être traités de la même manière que leurs homologues britanniques qui reçoivent des pensions bien supérieures à celles des Gurkhas.

Le vétéran a ajouté comment les Gurkhas « ont combattu dans chaque guerre, chaque conflit » au cours des 200 dernières années avant d’ajouter qu’au cours de cette période, les Gurkhas ont remporté le nombre étonnant de 13 Croix de Victoria pour leur bravoure au sein de l’armée britannique.

Il a déclaré: “Vous devez avoir honte de lancer cette boîte sur la route au cours des 30 dernières années!”

Et dans une attaque cinglante contre les priorités financières du gouvernement, il a déclaré: “Vous payez des millions de livres pour des tricheurs et des avantages et des terroristes dans ce pays qui ont fait du mal et ne sont pas bons.”

" Si quelqu'un meurt, il sera remplacé ", les grévistes de la faim Gurkha font le serment ultime

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré : « Nous apprécions grandement l’énorme contribution des Gurkhas à l’armée britannique et veillons à ce qu’ils reçoivent une pension généreuse et des soins médicaux pendant leur retraite au Népal. Nous nous engageons à garantir que le régime de retraite Gurkha est durable et équitable. aux côtés d’autres retraites du secteur public britannique.”

Le régime de retraite Gurkha (GPS) était basé sur les taux de l’armée indienne pour ceux qui avaient au moins 15 ans de service, mais les Gurkhas qui ont pris leur retraite avant 1997 reçoivent une fraction de la pension que le reste de l’armée britannique reçoit.

Plus de 200 000 Gurkhas ont combattu pendant les deux guerres mondiales et, au cours des 50 dernières années, ils ont servi à Hong Kong, en Malaisie, à Bornéo, à Chypre, aux Malouines, au Kosovo, en Irak et en Afghanistan.

En 2009, tous les Gurkhas à la retraite ont obtenu le droit de vivre au Royaume-Uni, à la suite d’une campagne très médiatisée menée par l’actrice Joanna Lumley, dont le père a servi avec les 6th Gurkha Rifles.