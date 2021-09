Gurman : AirPods Pro redessinés, MacBook Air, iPad Pro attendus en 2022

Alors que l’événement Apple de la semaine dernière n’a pas présenté les refontes majeures de l’Apple Watch ou l’introduction des AirPods de 3e génération dont la rumeur court depuis longtemps, Mark Gurman de Bloomberg dit que nous pourrions être en réserve pour beaucoup plus d’excitation l’année prochaine.

Dans le dernier numéro de Power On, la newsletter hebdomadaire de Gurman, le journaliste déclare que 2022 sera une année passionnante pour les refontes matérielles d’Apple. Le journaliste dit que nous pourrions être en magasin pour des mises à jour passionnantes pour l’Apple Watch, le Mac Pro, le MacBook Air, les AirPods Pro et l’iPad Pro.

Gurman dit également que nous pourrions avoir un premier aperçu du casque de réalité mixte prévu par la société. Il mentionne également d’autres choses dans le pipeline de rumeurs comme un iPhone pliable et le combo HomePod/Apple TV, mais a précisé que ces appareils ne sont pas attendus avant au moins quelques années de plus.

2022 sera certainement une performance plus forte, avec pas moins de trois nouveaux modèles Apple Watch, une mise à niveau majeure de l’iPhone, des Mac Pro et MacBook Air remaniés avec Apple Silicon, de nouveaux écouteurs AirPods Pro et un design iPad Pro mis à jour. Oh, et n’oubliez pas un aperçu potentiel du futur casque de réalité mixte d’Apple.

N’ignorez pas non plus ce que l’entreprise prépare dans ses laboratoires : un tout nouvel appareil domestique qui combine un HomePod avec une Apple TV et une caméra FaceTime, des montres Apple avec encore plus de capteurs de santé, un iPhone pliable et de véritables lunettes AR. Je ne commencerais pas à réclamer l’un d’entre eux pour le moment, car tous sont probablement encore entre deux et quatre ans.