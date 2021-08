Gurman : Apple a testé l’iPhone 13 avec Touch ID, mais il est peu probable qu’il soit lancé cette année

in

Dans la newsletter Power On d’aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg double le fait qu’Apple n’ajoutera pas d’identifiant tactile à l’écran à l’iPhone 13 supposé, car la société a un “objectif à long terme” d’inclure le capteur Face ID à l’intérieur de l’écran.

Gurman écrit :

« Alors qu’Apple avait testé l’ID tactile à l’écran pour les prochains iPhones phares, il ne sera pas retenu cette année. Je pense qu’Apple mise sur Face ID pour ses iPhones haut de gamme et que son objectif à long terme est d’implémenter Face ID sur l’écran lui-même.

Avec cela, bien que presque chaque année, des rumeurs prétendent qu’Apple apportera l’ID tactile à l’écran à ses téléphones phares, cela n’arrivera pas au moins en 2021. Selon Gurman, la société prévoit de faire quelque chose de similaire à ce que Samsung a fait avec le Galaxy Capteur de caméra intégré Z Fold3.

Bloomberg donne deux manières possibles à Apple d’utiliser Face ID et Touch ID à l’avenir, en pensant à la stratégie iPhone d’entrée de gamme et haut de gamme :

Les modèles les plus chers pourraient avoir un identifiant de visage à l’écran, tandis que les modèles bas de gamme ont un identifiant de visage dans l’encoche; Les téléphones haut de gamme reçoivent toujours un identifiant de visage à l’écran, tandis que les téléphones bas de gamme reçoivent un identifiant tactile à l’écran.

Cela signifie que Face ID est l’engagement à long terme d’Apple, tandis que la société pourrait également ajouter un Touch ID à l’écran pour ses iPhones bas de gamme.

Pour l’iPhone 13, il y a déjà beaucoup de choses que nous savons jusqu’à présent. Les dernières rumeurs disent qu’Apple proposera une encoche plus petite, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 1 To de stockage dans les modèles Pro, une puce A15 plus rapide, ainsi que de nouveaux capteurs de caméra.

Apple devrait introduire quatre nouveaux iPhones dans moins d’un mois. De plus, cette année sera la dernière avec un mini modèle, car le plus petit iPhone ne s’est pas vendu autant que prévu par la société. Pour les iPhones 2022, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que la société pourrait introduire un identifiant tactile à l’écran.

Lisez notre tour d’horizon sur l’iPhone 13 ici.

