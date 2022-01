Gurman : Apple développe un nouvel écran externe qui coûte environ la moitié du prix du Pro Display XDR

Dans sa première newsletter Power On de 2022, Mark Gurman de Bloomberg donne un aperçu du développement par Apple d’un nouvel écran externe.

Selon le journaliste, le prochain moniteur externe, différent du successeur du Pro Display XDR, est « destiné à coûter environ la moitié du prix de l’écran professionnel d’Apple.

Gurman dit également qu’il « espère » que ce nouvel écran externe « sera lancé dans l’année à venir ». Il est important de noter que, comme le journaliste dit « en espérant », il n’est pas clair si Gurman parie ou a en fait une source qui le lui a dit.

Le mois dernier, le journaliste de Bloomberg a également écrit sur le développement de ce nouvel affichage externe :

je crois fortement [Apple will launch a new external monitor for its latest Macs.] (…) À ce stade, le coût de construction de ce moniteur a probablement baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de luminosité, Apple pourrait être en mesure d’obtenir un moniteur de qualité similaire (à une taille légèrement plus petite) à peut-être environ la moitié du prix. Soit dit en passant, il est toujours hilarant qu’Apple ait tenté de justifier le prix du moniteur actuel en le comparant à un moniteur de référence de 43 000 $ de qualité hollywoodienne.