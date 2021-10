Gurman : Apple prévoit de lancer un appareil de réalité mixte « cher » dès 2022

Dans sa dernière édition de la newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg parle de l’appareil de réalité mixte d’Apple, dont la rumeur court depuis longtemps, qui pourrait enfin être lancé dès l’année prochaine. Ce n’est pas la première fois que Gurman fait un reportage sur cet appareil de réalité mixte. Apple en prévoit un depuis quelques années maintenant et il semble qu’il soit presque prêt à être annoncé.

Apple prévoit de lancer son propre appareil coûteux avec des puces avancées, des écrans, des capteurs et des fonctionnalités basées sur les avatars dès l’année prochaine.

Au début de cette année, un rapport a affirmé que ce nouvel appareil de réalité mixte pourrait coûter au moins 3 000 $, ce qui corrobore ce que Gurman a dit à propos de cet appareil étant cher. Comme Apple épate déjà ses utilisateurs avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max, ce n’est qu’une question de temps avant que l’entreprise puisse combiner toutes ces pièces ensemble.

Dans sa newsletter, Mark Gurman explique également si ce nouveau casque Apple jouera à des jeux ou se concentrera simplement sur la réalité augmentée, car même les nouveaux Mac ont l’une des puces les plus puissantes jamais conçues, macOS n’est pas une excellente plate-forme de jeu et même si Apple Arcade continue d’ajouter plus de jeux, Apple lui-même ne peut toujours pas rivaliser avec Sony, Microsoft ou Nintendo.

Ici, Gurman dit que ce casque aura « à la fois des capacités AR et VR », et ce que Apple vise est une « expérience de réalité mixte qui peut gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité ». Il écrit:

Le premier casque d’Apple sera de type réalité mixte. Cela signifie qu’il aura à la fois des capacités AR et VR. Alors que le jeu peut être fait dans les deux environnements, la réalité virtuelle est ce que vous voulez pour des jeux vraiment hautes performances avec des graphismes de premier plan. Pour le premier casque d’Apple, c’est ce qu’il vise : une expérience de réalité mixte qui peut gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité avec des puces accrocheuses et des écrans haut de gamme.

Puis, dans sa dernière phrase, Gurman donne la meilleure information : « Dans des années, vous verrez un véritable casque AR uniquement. » Cela corrobore toutes les dernières déclarations de Tim Cook sur son enthousiasme pour un avenir en réalité augmentée.

La dernière fois que nous avons écrit sur les lunettes Apple, cet appareil à réalité mixte, la société testait un panneau d’affichage avec une densité de pixels massive de 3 000 points par pouce (dpi), comme vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Êtes-vous enthousiasmé par ce nouvel appareil Apple à réalité mixte ? Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

