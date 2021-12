Gurman: Apple prévoit un iPad Pro repensé, un iMac haut de gamme, un nouveau Mac Pro, plus pour 2022

Apple a eu une année chargée en 2021, annonçant la gamme iPhone 13, les nouveaux Mac Apple Silicon, et plus encore. À l’horizon 2022, il y a encore beaucoup à attendre de l’entreprise. Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg détaille tout ce qu’il s’attend à ce qu’Apple dévoile au cours de la nouvelle année.

Dans le bulletin d’information d’aujourd’hui, Gurman corrobore une grande partie de ce qui a déjà été rapporté sur ce à quoi s’attendre d’Apple en 2022. Notamment, il dit toujours qu’Apple prévoit un nouveau design d’iPad Pro avec prise en charge de la recharge sans fil, ainsi que des mises à jour vers le bas- fin iPad Air et iPad d’entrée de gamme.

Gurman dit également qu’Apple a un MacBook Air repensé en préparation pour 2022, aux côtés d’un « iMac haut de gamme remanié avec Apple Silicon ». Il y a aussi un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, un nouveau Mac Pro et un nouveau Mac mini en préparation pour l’année prochaine.

Pour l’Apple Watch, Gurman attend trois nouveaux modèles, dont une Apple Watch SE mise à jour, un modèle standard mis à jour et une « version renforcée destinée aux athlètes de sports extrêmes ».

» 2021 a été une année modeste pour les mises à jour des produits Apple, mais je m’attendrais à une gamme plus large de nouveaux produits en 2022. Parcourons la liste de ce que j’attends l’année prochaine « , déclare Gurman. Voici la ventilation complète de tout ce à quoi s’attendre d’Apple en 2022, selon Gurman :

Un nouveau design iPad Pro avec recharge sans fil, ainsi que des mises à jour de l’iPad Air et de l’iPad d’entrée de gamme. Un iMac haut de gamme relooké avec du silicium Apple pour s’asseoir au-dessus du nouveau modèle de 24 pouces. Un iPhone SE avec 5G. Nouveaux écouteurs AirPods Pro. La plus grande refonte de MacBook Air dans l’histoire du produit, ajoutant la puce M2 et un nouveau design. De nouvelles versions du Mac mini, un MacBook Pro d’entrée de gamme et un Mac Pro relooké avec du silicium Apple. Bien sûr, la gamme iPhone 14. Trois nouvelles montres Apple, dont une nouvelle Apple Watch SE, un modèle standard mis à jour et une version renforcée destinée aux athlètes de sports extrêmes. Et, probablement le plus important, l’introduction du premier casque mixte de réalité augmentée et virtuelle d’Apple.

Si tout cela finit par se dérouler, il est clair qu’Apple a pas mal de chantier pour 2022. Qu’est-ce que vous êtes le plus excité de voir ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

