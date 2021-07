Gurman : Apple se développe rapidement en dehors de la Silicon Valley alors qu’il a du mal à recruter et à retenir les talents

Au milieu des réticences concernant les plans d’Apple de retourner au travail en personne cet automne, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple “intensifie ses efforts pour décentraliser hors de la Silicon Valley”. Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman rapporte qu’Apple a été confronté à divers problèmes de recrutement et de rétention des talents en raison de l’accent mis sur la Silicon Valley.

Gurman écrit qu’Apple a « perdu du talent » en raison du coût élevé de la vie dans la région de la baie de San Francisco. « De nombreux ingénieurs se sont plaints de ne pas pouvoir équilibrer leurs dépenses de subsistance avec d’autres activités comme les frais de scolarité de leurs enfants et leurs économies à long terme », explique Gurman.

De plus, Apple a eu du mal à diversifier sa main-d’œuvre en raison de sa concentration sur la Silicon Valley. Il est également en concurrence avec diverses entreprises pour le talent, notamment Amazon, Google et Netflix. Le coût des opérations est également élevé, et Gurman écrit qu’« Apple pourrait obtenir le même travail d’employés exigeant des salaires bien inférieurs dans des régions moins chères ».

Pour ces raisons, Apple chercherait à se décentraliser hors de la Silicon Valley. Des dirigeants, dont Johny Srouji, le patron du silicium d’Apple, et Eddy Cue, le patron des services d’Apple, mènent tous deux la charge ici. Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et des ressources humaines d’Apple, soutient également ces efforts.

Johny Srouji, responsable du silicium personnalisé d’Apple, était l’un des plus ardents partisans d’un tel changement, m’a-t-on dit. Son groupe a ouvert des bureaux en Floride, au Massachusetts, au Texas, en Israël et dans certaines régions d’Asie il y a des années. Il s’est depuis étendu en Allemagne, en Oregon et à San Diego.

Eddy Cue, chef des services en ligne d’Apple, a également poussé à la décentralisation, en investissant dans plusieurs bureaux de Los Angeles et un emplacement à Nashville. Le directeur de l’exploitation, Jeff Williams, a discuté en interne des avantages en termes de coûts d’une main-d’œuvre plus mondiale, et Deirdre O’Brien, responsable de la vente au détail et des ressources humaines, a évangélisé les avantages de la diversité.

La décentralisation au sein de l’entreprise bat son plein et Apple s’est engagé dans une expansion coûteuse des côtes ensoleillées de Los Angeles et de San Diego jusqu’au nord-ouest du Pacifique de l’Oregon et de Washington, les montagnes Rocheuses du Colorado, le Midwest de l’Iowa, la côte est du Massachusetts, Miami et New York.