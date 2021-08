Gurman : Apple Watch Series 7 inclura de nouveaux cadrans pour profiter des écrans plus grands

Nos attentes pour l’Apple Watch Series 7 commencent à prendre forme avant son annonce le mois prochain. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg confirme que l’accent sera mis cette année sur le nouveau design à bords plats avec des écrans plus grands.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman écrit que nous ne devrions pas nous attendre à de nouveaux capteurs de santé cette année. La prochaine mise à niveau majeure de la santé devrait avoir lieu l’année prochaine au plus tôt, selon Gurman, sous la forme d’un capteur de température corporelle :

L’Apple Watch Series 7 est configurée pour augmenter la taille de l’écran. De nouvelles montres Apple approchent, et la fonctionnalité phare de cette année est un design mis à jour, comme je l’ai signalé il y a quelques mois. Alors que la mise à niveau de l’année dernière était centrée sur le capteur d’oxygène dans le sang, celle de cette année concerne un nouveau design avec un écran et des bords plus plats, un processeur plus rapide et des écrans légèrement plus grands. Je ne m’attends à aucune amélioration majeure de la santé avant au moins l’année prochaine, lorsque nous verrons peut-être un capteur de température corporelle.