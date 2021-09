Gurman : Apple Watch Series 7 sera disponible en quantités limitées au lancement

Bien que l’Apple Watch Series 7 soit apparemment confrontée à des problèmes de production, Apple prévoit toujours d’annoncer la nouvelle smartwatch aux côtés de l’iPhone 13 lors de son événement habituel de septembre, mais l’appareil sera disponible en quantités limitées au lancement, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.



Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman décrit trois résultats potentiels des problèmes de production d’Apple : la société retarde son annonce Apple Watch jusqu’à ce que les problèmes de production soient résolus, elle va de l’avant avec l’annonce et rend la série 7 disponible en quantités limitées, ou Apple annonce la montre mais ne la rend disponible qu’à une date ultérieure.

Selon Gurman, Apple annoncera l’Apple Watch Series 7 aux côtés de l’iPhone ce mois-ci, mais certains modèles seront expédiés plus tard que d’habitude ou en quantités limitées.

Mais si vous ne pouvez pas attendre pour obtenir la nouvelle montre, vous devrez peut-être le faire. Ma collègue Debby Wu et moi avons signalé que le nouvel écran causait des problèmes de production. Lorsque cela se produit avec un nouveau produit, il y a généralement trois résultats : l’annonce est retardée jusqu’à ce que les problèmes soient résolus, le produit est lancé à temps en petites quantités ou l’appareil est annoncé à temps mais est mis en vente plus tard. Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de l’événement habituel de septembre aux côtés de l’iPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités.

L’Apple Watch Series 7 présentera un changement de conception beaucoup plus radical qui la distinguera clairement des modèles Apple Watch précédents. Il viendra dans de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm, et comportera une technologie d’écran mise à jour et un design à bord plat similaire à l’iPhone 12. De nouvelles fonctionnalités de capteur de santé ne sont pas attendues, mais le nouveau modèle est susceptible de avoir un processeur plus rapide et peut-être une meilleure autonomie de la batterie.

Sur la base des dates des événements passés, la date la plus probable pour l’événement ‌iPhone 13‌ et Apple Watch Series 7 est le mardi 14 septembre. Pour tout ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la nouvelle Apple Watch, consultez notre guide dédié.

