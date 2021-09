Gurman de Bloomberg est le dernier à signaler une refonte massive de l’iPhone 14

Le nouvel iPhone 13 d’Apple n’a peut-être que quelques jours, mais cela n’allait jamais empêcher l’attention de se tourner rapidement vers. Nous avons déjà entendu dire que le prochain iPhone offrira un changement plus important que les modèles actualisés de cette année et maintenant Mark Gurman de Bloomberg a souligné une “refonte complète” l’année prochaine.

Des rapports récents indiquent que l’iPhone 14 a abandonné l’encoche et la bosse de l’appareil photo et bien que Gurman ne précise pas quels changements sont à venir, il a utilisé le bulletin Power On de dimanche pour sauvegarder les affirmations précédentes de Ming-Chi Kuo selon lesquelles de grands changements sont à venir.

On pense que les changements relativement mineurs apportés à l’iPhone signifient que les ingénieurs ont pu investir des ressources dans quelque chose de plus révolutionnaire l’année prochaine.

Les changements mineurs de cette année signifient également que les ingénieurs d’Apple travaillaient dans les coulisses sur des choses plus importantes qui prendront plus de temps. Avec l’iPhone 14, vous pouvez vous attendre à de nouveaux modèles d’entrée de gamme et Pro et à une refonte complète. D’ici là, profitez de l’iPhone 13 ou restez simplement avec l’iPhone 12.

Les nouveaux combinés iPhone 13 d’Apple ne sont que les meilleurs iPhones jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas, et ce changement aura lieu à cette époque l’année prochaine. Beaucoup ont déjà souligné que ce modèle d’iPhone 13 aurait facilement pu porter le surnom de l’iPhone 12s, suggérant qu’un changement plus important est prévu en 2022.

La gamme iPhone 13, y compris l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, a été mise en vente vendredi dernier aux côtés d’un iPad rafraîchi et d’un iPad mini repensé.