Gurman : De nouvelles couleurs de mini HomePod seront disponibles cette semaine

Lors de son événement « Unleashed » ce mois-ci, Apple a annoncé que son mini haut-parleur intelligent HomePod à 99 $ serait disponible dans trois nouvelles couleurs courant novembre. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que les nouvelles couleurs mini HomePod seraient publiées « au début de cette semaine ».

Le rapport de Gurman aujourd’hui corrobore un rapport antérieur de Sam Kohl chez AppleTrack. Les nouvelles couleurs HomePod mini incluent l’orange, le jaune et le bleu. Ils rejoignent les couleurs existantes de blanc et de gris sidéral proposées pour le HomePod mini depuis sa sortie l’année dernière.

« Le HomePod mini a un son incroyable, et avec un accès à plus de 90 millions de chansons dans le catalogue mondial Apple Music et une intégration profonde avec vos appareils Apple, c’est le haut-parleur intelligent indispensable pour les utilisateurs d’iPhone », a déclaré Bob Borchers, vice-président d’Apple pour le monde. Produit marketing. « Avec de nouvelles couleurs vives, le HomePod mini s’intègre dans encore plus d’endroits et offre un son incroyable, la puissance de Siri et des commandes simples et sécurisées pour la maison intelligente, tout en protégeant votre vie privée. »