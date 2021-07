Gurman : Face ID sur Mac dans quelques années

Apple prévoit d’apporter Face ID au Mac au cours des “deux prochaines années”, a déclaré aujourd’hui le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter Power On.



Dans la newsletter, Gurman dit qu’il pense que l’objectif ultime d’Apple est de transférer tous ses produits vers Face ID, y compris les iPhones bas de gamme tels que l’iPhone SE et l’iPad Air, qui disposent de Touch ID. Gurman affirme que ‌Touch ID‌ reste une partie importante de la gamme de produits Apple, en particulier pour les modèles bas de gamme, car il s’agit d’une “alternative moins chère” à Face ID tout en continuant à assurer la sécurité des utilisateurs.

Mais je m’attends à ce que cela change finalement. Cela n’arrivera pas cette année, mais je parie que Face ID sur Mac arrivera dans quelques années. Je m’attends à ce que tous les iPhones et iPads passent également à Face ID dans ce délai. À terme, une caméra intégrée à l’écran aiderait à différencier les appareils Apple les plus chers en éliminant l’encoche en haut. Le capteur de reconnaissance faciale confère à Apple deux fonctionnalités centrales : la sécurité et la réalité augmentée. Touch ID, plus pratique ou non, ne fournit que le premier.

Gurman avait précédemment signalé que, comme Apple préparait son iMac 24 pouces redessiné récemment lancé, il avait initialement prévu d’inclure Face ID, mais que la mise en œuvre de Face ID a été reportée à une prochaine refonte de ‌iMac‌ à la place. Contrairement aux iPhones et aux iPads, les écrans d’ordinateurs portables Mac sont nettement plus fins, ce qui rend plus difficile l’installation des capteurs de profondeur nécessaires pour Face ID, note Gurman.

Plus tard, Gurman dit qu’Apple intégrera finalement Face ID dans les écrans eux-mêmes, abandonnant le besoin d’une encoche sur l’iPhone. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo pense qu’un tel «iPhone» pourrait faire ses débuts dès 2023. En ce qui concerne le bureau Mac, Apple continue de développer un remplacement pour l’iMac 27 pouces qui pourrait comporter un écran plus grand et une puce “M2X” plus puissante. . Plus tôt cette année, Apple a interrompu ses travaux sur le plus grand ‌iMac‌ pour se concentrer sur le ‌iMac‌ de 24 pouces, sorti en avril dernier.