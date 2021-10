Gurman : il est peu probable qu’Apple organise un événement en novembre ; nouvel iPad Pro, plus grand iMac et plus en bonne voie pour 2022

Apple a officiellement organisé cette semaine son événement très attendu « Unleashed » pour dévoiler de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. L’événement a marqué le deuxième d’Apple en autant de mois, mais selon un nouveau rapport, il est peu probable que nous voyions d’autres annonces de produits majeurs d’Apple cette année…

L’année dernière, Apple a organisé trois événements d’automne distincts : un en septembre axé sur l’Apple Watch et l’iPad, un en octobre sur l’iPhone 12 et le HomePod, et un en octobre pour lancer la transition vers Apple Silicon avec un nouveau MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il « ne s’attendrait pas » à un troisième événement d’Apple cette année, ni à « aucune autre annonce majeure ». Alors que certains rapports avaient suggéré qu’Apple annoncerait un nouveau Mac mini lors de l’événement d’octobre, Gurman dit que cela sera enregistré pour 2022 aux côtés d’un nouvel Apple Silicon iMac plus grand, d’un nouvel iPhone SE et d’un nouvel iPad Pro :

Je ne m’attendrais pas à un troisième événement cette année ou à d’autres annonces majeures. Apple a organisé trois événements l’année dernière parce que Covid-19 a causé des retards et perturbé son calendrier. Si Apple avait d’autres Mac à lancer cette année, il les aurait annoncés la semaine dernière, même s’ils ne seraient livrés que plus tard cette année. Il ne reste vraiment rien d’autre de substance dans la feuille de route qui serait prête pour 2021. Au lieu de cela, recherchez un iMac Apple Silicon plus grand, un nouveau Mac mini, un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad Pro après 2022.

Gurman réitère également que nous devrions nous attendre à un MacBook Air «M2» dans environ six à huit mois avec sa «plus grande refonte depuis 2010». Bloomberg avait précédemment signalé que le nouveau MacBook Air comportera un nombre accru de cœurs graphiques associés au même nombre (mais plus rapide) de cœurs de calcul que le M1.

Quant à l’iPad Pro 2022, Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu’Apple développait un modèle repensé avec un dos en verre et une recharge sans fil. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a également déclaré qu’Apple prévoyait également d’apporter la technologie d’affichage mini-LED à l’iPad Pro 11 pouces en 2022.

