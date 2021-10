Gurman: iMac plus grand, Mac mini repensé, nouvel iPhone SE à venir l’année prochaine

Apple vient de sortir du sommet de son événement « Unleashed » la semaine dernière où il a annoncé les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Alors que certains ont spéculé que la société pourrait organiser un autre événement en novembre, comme elle l’a fait l’année dernière, Mark Gurman de Bloomberg met fin à ces rumeurs.

Dans le dernier numéro de la newsletter « Power On » de Gurman, le journaliste dit qu’il ne faut pas s’attendre à un troisième événement d’automne d’Apple cette année. La prédiction est logique car, alors que la société a organisé un événement en novembre de l’année dernière, il était en dehors de son calendrier habituel en raison de la pandémie. De plus, l’événement de novembre de l’année dernière a été utilisé pour annoncer le nouveau processeur et les nouveaux ordinateurs de la société, ce qu’Apple a déjà fait avec son événement d’octobre de cette année.

Gurman poursuit en disant que, bien que nous ne devrions pas nous attendre à des annonces majeures d’Apple cette année, la société se prépare à introduire un certain nombre de choses en 2022. Plus précisément, Apple se prépare à lancer un autre iMac avec un écran plus grand, un Mac mini redessiné, un nouvel iPad Pro et la prochaine génération de l’iPhone SE.

Je ne m’attendrais pas à un troisième événement cette année ou à d’autres annonces majeures. Apple a organisé trois événements l’année dernière parce que Covid-19 a causé des retards et perturbé son calendrier. Si Apple avait d’autres Mac à lancer cette année, il les aurait annoncés la semaine dernière, même s’ils ne seraient livrés que plus tard cette année. Il ne reste vraiment rien d’autre de substance dans la feuille de route qui serait prête pour 2021. Au lieu de cela, recherchez un iMac Apple Silicon plus grand, un nouveau Mac mini, un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad Pro après 2022.

Toutes ces annonces seraient excitantes, mais nous pouvons toujours nous réjouir de ce qui vient d’être annoncé cette semaine. En plus du nouveau MacBook Pro, Apple a également dévoilé ses nouveaux AirPod de 3e génération, de nouvelles couleurs pour le HomePod mini et un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music : le forfait Voice.

