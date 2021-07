Gurman: iPad mini repensé à venir cet automne, Apple Silicon iMac à écran plus grand est toujours en préparation

Un rapport publié plus tôt cette année indiquait qu’Apple était en train de développer un iPad mini redessiné sans bouton d’accueil et des lunettes plus fines. Maintenant, Bloomberg rapporte que l’iPad mini redessiné est toujours sur la bonne voie pour une sortie cet automne, tandis qu’Apple poursuit également ses travaux sur un iMac plus grand avec Apple Silicon à l’intérieur.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le nouvel iPad mini “devrait être lancé” pour une sortie cet automne. Gurman dit que la conception sera similaire à celle du dernier iPad Air aux côtés du dernier processeur à l’intérieur. Il le décrit comme « la plus grande refonte de l’histoire de neuf ans » de l’iPad mini.

Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations et la prise en charge d’Apple Pencil. En mai 2020, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini entre 8,5 pouces et 9 pouces au cours du premier semestre 2021. Cela ne s’est pas concrétisé, mais l’iPad mini redessiné est apparemment sur la bonne voie. pour cet automne à la place.

Gurman indique également dans sa newsletter qu’Apple poursuit le développement d’un iMac à écran plus grand alimenté par Apple Silicon. L’« iMac plus grand et repensé pour remplacer les modèles Intel 27 pouces est en route », selon Gurman, et pourrait venir avec une augmentation de la taille de l’écran. La machine est susceptible d’être alimentée par un processeur M1X ou un processeur M2X, mais plus de détails sont encore inconnus.

En mai, Bloomberg a annoncé qu’Apple avait interrompu le travail sur son Apple Silicon iMac à écran plus grand afin de se concentrer sur la livraison de l’iMac M1 de 24 pouces.

De nombreux utilisateurs d’iMac attendent le modèle à écran plus grand avec Apple Silicon de nouvelle génération à l’intérieur avant de procéder à la mise à niveau. Qu’en pensez-vous? Faites-nous savoir dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Power On de Gurman ici. Cela vaut la peine d’être lu chaque semaine.

