Gurman : iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3, iPad mini 6 et plus encore à l’événement Apple de septembre

Dans environ un mois, Apple devrait dévoiler ses nouveaux modèles d’iPhone avec l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3 dont la rumeur court depuis longtemps ainsi qu’un iPad mini redessiné. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg résume tout ce qu’Apple devrait lancer le mois prochain.

iPhone 13

Nous avons couvert en détail les plans d’Apple pour le prochain iPhone 13. Maintenant, Gurman donne également un aperçu de tout ce qu’on attend du nouveau téléphone d’Apple. Il dit que bien qu’il s’agisse d’un “modèle Apple S classique”, la société appellera probablement le prochain iPhone, l’iPhone 13.

En dehors de cela, il s’attend aux mêmes tailles d’écran mais avec une encoche plus petite en haut de l’écran, de nouvelles capacités de caméra, comme indiqué plus tôt cette semaine avec une version vidéo du mode Portrait, une puce A15 plus rapide et ProMotion avec un rafraîchissement de 120 Hz tarif pour les modèles Pro.

Apple Watch Series 7 et Fitness+

Pour l’Apple Watch Series 7, Gurman s’attend à un “peu de refonte” avec des écrans plus plats et une technologie d’écran mise à jour ainsi qu’un processeur plus rapide. La rumeur court depuis quelques mois qu’Apple apportera un design plus plat à la prochaine montre.

Il dit que la société prépare également des variantes de la fonction Time to Walk pour les abonnés Apple Fitness + avec des cours Time to Run et Audio Meditations.

AirPod 3

Gurman double le pari que le prochain modèle AirPods d’entrée de gamme aura un “design plus proche des AirPods Pro, y compris une nouvelle forme intra-auriculaire et des tiges plus courtes”. Il dit que ce sera la « mise à jour la plus importante de cette partie de la gamme AirPods d’Apple depuis le lancement du premier modèle en 2016 ».

Les rumeurs suggèrent également que les prochains AirPod d’entrée de gamme ne comporteront pas de mode ANC ou de transparence, bien que sa nouvelle conception aidera à mieux isoler le son.

iPad mini 6 et iPad 9

Gurman écrit que le nouvel iPad mini 6 est “destiné à être un favori des fans d’Apple avec ses bordures plus fines et une refonte complète”.

En dehors des rumeurs, Chance Miller de . a découvert en exclusivité que le prochain mini modèle comportera une puce A15, un connecteur USB-C et un Smart Connector magnétique similaire à l’iPad Air et à l’iPad Pro, selon nos sources.

Et si vous êtes à la recherche du prochain iPad d’entrée de gamme, Gurman déclare : « Il existe également un iPad de neuvième génération plus mince et plus rapide pour les étudiants. »

Et le prochain MacBook Pro ?

Bien que le prochain MacBook Pro ne soit pas censé être dévoilé lors de l’événement de septembre, Gurman dit que les MacBook Pros 14 pouces et 16 pouces remaniés avec puce M1X « devraient toujours être mis en vente au moment où le MacBook Pro actuel atteindra ses deux ans. anniversaire.”

Tôt dans la journée, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, parle de la technologie miniLED qui devrait être disponible dans les prochains MacBook Pro. Apprenez-en plus ici.

Emballer

Les prochains mois seront sûrement très excitants pour les utilisateurs d’Apple et pour l’entreprise elle-même. Lequel des produits à venir vous passionne le plus ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

