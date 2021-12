Une vague de rumeurs a récemment indiqué qu’Apple intensifiait ses efforts pour lancer un nouvel écran externe à un prix inférieur à celui du Pro Display XDR. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg écrit qu’il « croit fermement » qu’Apple « lancera un nouveau moniteur externe pour ses derniers Mac ».

Dans la section Q&R de la dernière édition de sa newsletter Power On, on demande à Gurman s’il pense qu’Apple lancera un nouvel écran externe pour Mac. Gurman explique qu’il « croit fermement » qu’Apple travaille exactement là-dessus.

Il écrit en réponse à la question :

je crois fortement [Apple will launch a new external monitor for its latest Macs.] Un moniteur moins cher, je pense, serait un bon vendeur pour ceux qui cherchent à ajouter un écran plus grand à leur nouveau MacBook Pro sans dépenser l’équivalent d’un acompte de voiture de luxe sur le Pro Display XDR. À ce stade, le coût de construction de ce moniteur a probablement baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de luminosité, Apple pourrait être en mesure d’obtenir un moniteur de qualité similaire (à une taille légèrement plus petite) à peut-être environ la moitié le prix. Soit dit en passant, il est toujours hilarant qu’Apple ait tenté de justifier le prix du moniteur actuel en le comparant à un moniteur de référence de 43 000 $ de qualité hollywoodienne.