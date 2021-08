Gurman : la feuille de route d’Apple Silicon inclut les nouveaux Mac Pro, Mac mini et plus d’ici novembre 2022

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois son intention de passer d’Intel à Apple Silicon lors de la WWDC 2020, la société a déclaré qu’il faudrait environ deux ans pour terminer complètement la transition. Maintenant, un nouveau rapport de Bloomberg détaille la feuille de route d’Apple Silicon et à quoi s’attendre au cours des 12 prochains mois.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique qu’il pense qu’Apple « atteindra à peine son délai de deux ans » pour la transition complète de la gamme Mac vers Apple Silicon. Jusqu’à présent, nous avons vu la puce M1 arriver sur les MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air et iMac 24 pouces d’entrée de gamme. Comme l’explique Gurman, les premiers Mac M1 ont fait leurs débuts en novembre 2020, ce qui donne à Apple jusqu’en novembre 2022 pour terminer la transition.

Pour l’avenir, Gurman dit que les nouveaux MacBook Pro avec plus de processeurs “M1X” sont toujours sur la bonne voie pour une sortie dans les “mois à venir”, tandis qu’un nouveau Mac mini haut de gamme arrivera “peu de temps après”. En 2022, Gurman s’attend à ce que l’iMac « effectue une transition complète d’ici la fin de l’année prochaine » et qu’un « Mac Pro remanié et plus petit avec Apple Silicon » arrive « plus tard l’année prochaine également ».

Apple prévoit également un MacBook Air repensé pour 2022, qui, selon Gurman, inclura également le support MagSafe.

Gurman réaffirme également qu’Apple prévoit toujours une mise à jour supplémentaire de l’Intel Mac Pro actuel, qui, selon des rumeurs récentes, pourrait être alimenté par les processeurs de station de travail Intel Ice Lake Xeon W-3300.

Le Mac Pro alimenté par Apple Silicon devrait présenter un facteur de forme plus petit, environ la moitié de la taille du Mac Pro actuel, mais avec un langage de conception similaire. Bloomberg a précédemment signalé qu’Apple développait des puces avec des configurations à 20 et 40 cœurs pour une utilisation dans le plus petit Mac Pro.

Que pensez-vous de la feuille de route à venir pour Apple Silicon sur Mac ? Quelle machine rumeur avez-vous le plus hâte de voir ses débuts ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :