Gurman : le deuxième événement d’automne d’Apple se concentrera à la fois sur les nouveaux Mac et les nouveaux iPad

Après l’événement “California streaming” de mardi où Apple dévoilera l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3, Apple a prévu un autre événement qui se concentrera sur les nouvelles annonces Mac et iPad, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.



Répondant à une question sur les nouveaux Mac, Gurman a tweeté qu'”il y aurait deux événements”, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce dernier présente à la fois de nouveaux modèles de Mac et de nouveaux iPad. Dans sa dernière newsletter “Power On”, Gurman a déclaré que le deuxième événement aurait lieu dans les “plusieurs semaines” à venir.

Avec plusieurs gammes de produits Apple qui devraient voir de nouveaux ajouts cette année, les spéculations s’étaient multipliées concernant le nombre d’événements qu’Apple organiserait d’ici 2021. Les prévisions avaient été encore alimentées par le fait que l’année dernière, Apple avait organisé trois événements distincts en septembre, octobre, et novembre. Cependant, 2020 a été gâchée par la crise sanitaire mondiale, qui a vu Apple organiser pour la première fois des événements exclusivement numériques et l’annonce de l’iPhone 12 reportée à octobre.

En 2021, la pandémie n’a pas été un facteur aussi important pour Apple, et la société revient à son calendrier de septembre pour annoncer le nouveau ‌iPhone 13‌. De plus, l’événement Apple de novembre 2020 portait exclusivement sur les tout premiers Mac Apple alimentés au silicium, et bien que la société devrait annoncer des modèles de MacBook Pro repensés cette année, ceux-ci partageront la vedette avec les nouveaux iPad lors d’un seul événement combiné à la place.

Apple travaille sur une version mise à jour du MacBook Pro qui sera disponible en 14 et 16 pouces. Il aura des lunettes plus fines, un écran plus grand et un châssis redessiné. Il utilisera une nouvelle puce “M1X” qui est une mise à niveau du M1 et marquera le retour de la connectivité MagSafe sur USB-C. Apple ramène également le port HDMI et la fente pour carte SD. Selon Gurman, Apple a également travaillé sur une nouvelle version du Mac mini qui comportera une puce M1X.

En ce qui concerne les iPad, une nouvelle version de l’iPad‌ à faible coût est en cours de développement, et Apple a prévu des changements majeurs pour l’iPad mini 6, qui devrait être mis à jour avec un design tout écran. Comme l’iPad Air, il n’aura pas de bouton d’accueil et pourrait comporter un bouton d’alimentation Touch ID.