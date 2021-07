Gurman: l’iPhone 13 pourrait comporter un mode toujours allumé de type Apple Watch

Dans une autre édition de sa newsletter “Power On”, Mark Gurman de Bloomberg parle de ce qu’il s’attend à ce qu’Apple dévoile avec l’iPhone 13 dans quelques mois.

Alors que Bloomberg a rapporté la semaine dernière qu’Apple avait chargé les fournisseurs de construire jusqu’à 90 millions de nouveaux iPhones pour cet automne, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport aux 75 millions d’unités prévues mais la société pour l’iPhone 12 en 2020, cette fois, Gurman réitère certains des fonctionnalités que nous attendons de la gamme iPhone 13.

“Attendez-vous à une puce A15 plus rapide, à une encoche plus petite, à un nouvel écran pour une meilleure autonomie de la batterie et au potentiel d’un mode Apple Watch toujours activé, ainsi qu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à des mises à niveau de l’enregistrement vidéo.”

Bien qu’un affichage à 120 Hz ait fait l’objet de rumeurs constantes, la nouveauté cette fois est le mode toujours allumé de type Apple Watch, qui pourrait bénéficier de l’écran OLED de l’iPhone. Les utilisateurs attendent cette fonctionnalité depuis le lancement de l’iPhone X, mais d’année en année, iOS sur iOS, Apple n’a jamais dévoilé cette fonctionnalité.

Si ce que Gurman a dit s’avère vrai, les utilisateurs pourraient facilement obtenir des informations sur l’iPhone sans avoir besoin de l’activer, concernant l’heure, la météo ou même l’application qui les a notifiés.

L’année dernière, un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a évoqué la possibilité que les iPhones phares de cette année aient un affichage permanent. Si cela se produit, les utilisateurs d’iPhone ne seront pas les seuls à disposer de la technologie ProMotion dont ils ont toujours rêvé, car ils bénéficieront également d’un affichage permanent.

En dehors de cela, il est toujours bon d’entendre de Gurman que l’iPhone 13 comportera une puce plus rapide, une encoche plus petite et une meilleure autonomie de la batterie puisque la gamme iPhone 12 a une batterie plus petite que son prédécesseur.

