Gurman : l’iPhone 14 proposera une « refonte complète »

Mark Gurman de Bloomberg est de retour avec une autre édition de sa newsletter Power On. Cette fois, Gurman double les rumeurs concernant l’iPhone 14. Gurman dit que les utilisateurs peuvent s’attendre à « de nouveaux modèles d’entrée de gamme et Pro et à une refonte complète » pour l’iPhone 14 car « les changements mineurs cette année signifient également que les ingénieurs d’Apple travaillaient derrière le des scènes sur des choses plus importantes qui prendront plus de temps.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire qu’Apple va introduire une refonte complète de la gamme iPhone 14. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déjà déclaré qu’Apple laisserait tomber le cran en 2022, à commencer par l’iPhone 14 Pro haut de gamme. Kuo décrit le changement de conception comme une « conception perforée ». Ceci est similaire à ce qui est actuellement utilisé sur de nombreux modèles d’iPhone haut de gamme.

YouTuber et leaker Jon Prosser a également corroboré la conception des perforations, affirmant avoir vu des images réelles de l’iPhone 14 Pro Max sans encoche.

À propos de sa gamme, Apple aurait abandonné l’iPhone mini et se concentrerait sur un nouvel «iPhone 14 Max», de sorte que la gamme comprendrait un iPhone standard, un modèle Max et deux versions Pro.

En ce qui concerne le Touch ID sous-écran, Ming-Chi Kuo a signalé qu’Apple travaillait sur cette technologie, mais il n’est pas encore clair s’il sera prêt à temps pour la gamme d’iPhone 2022. Il a récemment déclaré que ce serait une fonctionnalité de l’iPhone 2023, tandis qu’en 2024, Apple introduira enfin un appareil pliable.

Parlant des iPhones pliables, Mark Gurman dit qu’Apple développe ses propres appareils pliables qui « pourraient sortir dans quelques années », ce qui corrobore le rapport de Kuo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que nous savons sur la rumeur de l’iPhone 14, consultez notre guide ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :