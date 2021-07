Gurman : MacBook Pro avec écran miniLED disponible entre septembre et novembre

Dans la newsletter Power On d’aujourd’hui, Bloomberg Mark Gurman discute de la disponibilité du nouveau MacBook Pro avec écran miniLED, qui devrait être annoncé de septembre à novembre. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Réitérant ce que l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré il y a quelques semaines, le nouveau MacBook Pro devrait entrer en production au troisième trimestre, ce qui signifie qu’une annonce est attendue entre septembre et novembre, selon Gurman également.

Dans sa newsletter, Mark Gurman déclare que « ces nouveaux MacBook étaient censés être lancés plus tôt, mais des complications autour du nouvel écran miniLED ont retardé la production ».

L’écran miniLED, qu’Apple appelle Liquid Retina XDR, est déjà disponible sur le nouvel iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Ce panneau utilise 10 000 mini-LED, qui offrent un contrôle beaucoup plus important du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. La combinaison augmente le taux de contraste, tout en utilisant moins d’énergie.

Selon la société, l’écran Liquid Retina XDR offre des détails « réalistes » avec un rapport de contraste de 1 000 000:1. Il offre également 1000 nits de luminosité plein écran et 1600 nits de luminosité maximale.

Bien que le nouveau MacBook Pro soit censé comporter la puce M1X et davantage d’emplacements, Gurman n’en parle pas dans la newsletter d’aujourd’hui. Au lieu de cela, il donne un conseil sur le choix entre le MacBook Pro et le MacBook Air.

MacBook Pro pour ceux qui ont besoin de plus de vitesse et de RAM avec le développement d’applications, Photoshop et le montage vidéo intensif, tandis que l’Air est idéal pour la navigation sur le Web, la messagerie électronique et la retouche photo légère.

Récemment, Bloomberg a publié que le nouveau MacBook Pro serait configurable avec jusqu’à 64 Go de RAM. La semaine dernière, YouTuber Luke Miani a rapporté que les nouveaux Mac pourraient être limités à 32 Go de RAM.

Si vous voulez savoir tout ce que vous attendez du nouveau MacBook Pro avec un écran miniLED, consultez notre guide ici.

