Gurman : modèles d’iPhone 14 avec écran perforé, MacBook Air repensé avec puce M2 et plus encore à lancer en 2022

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a réitéré ses attentes concernant les nouveaux produits Apple en 2022, notamment la série iPhone 14, un MacBook Air redessiné avec une puce M2, un iPad Pro avec recharge sans fil, etc.



Gurman a déclaré qu’au moins certains modèles d’iPhone 14 lancés plus tard cette année présenteront un design d’affichage perforé, comme nous l’avons entendu d’autres sources comme l’analyste Ming-Chi Kuo. Une conception perforée fait référence à un écran avec seulement une petite découpe circulaire pour la caméra frontale, comme on le voit sur certains smartphones Samsung. Cette conception entraînerait la suppression de l’encoche et le système Face ID serait probablement déplacé sous l’écran.

Apple prévoit un MacBook Air redessiné alimenté par une nouvelle puce M2 qui sera « légèrement plus rapide » que la puce M1, selon Gurman. Il s’attend à ce que la puce M2 ait un processeur à 8 cœurs comme la puce M1 avec un GPU à 9 ou 10 cœurs, ce qui serait une mise à niveau par rapport aux options de GPU à 7 ou 8 cœurs pour le MacBook Air actuel.

Gurman s’attend également à ce qu’une version plus petite du silicium Apple du Mac Pro soit lancée cette année avec un processeur jusqu’à 40 cœurs et un GPU à 128 cœurs, ainsi qu’un nouveau Mac mini et un nouvel iMac plus grand. 2022 devrait être l’année où Apple achèvera sa transition des processeurs Intel à ses propres puces conçues sur mesure dans les Mac, car Apple a déclaré que le changement prendrait environ deux ans pour être achevé lorsqu’il a annoncé ses plans pour la première fois en juin 2020.

Apple prévoit également de lancer un nouvel iPhone SE avec 5G, un iPad Pro avec prise en charge du chargement sans fil, une version robuste de l’Apple Watch, et plus encore en 2022, selon Gurman. Abonnez-vous à sa newsletter Power On pour rester au courant de ses dernières réflexions.

