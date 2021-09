Gurman: Nouveaux AirPods Pro et iPad Pro redessiné à venir en 2022

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a partagé ses attentes pour les futurs produits Apple.



Gurman s’attend toujours à ce que de nouveaux MacBook Pro et AirPod soient annoncés d’ici la fin de 2021, mais il n’anticipe aucun autre lancement de produit révolutionnaire avant au moins l’année prochaine. Dans la perspective de 2022, Gurman a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer plusieurs produits, y compris de nouveaux AirPods Pro, un iPad Pro redessiné, une tour Mac Pro remaniée avec du silicium Apple, un MacBook Air redessiné avec du silicium Apple, jusqu’à trois nouveaux modèles Apple Watch, et plus.

Gurman et Debby Wu de Bloomberg ont précédemment signalé que les nouveaux AirPods Pro comprendront de nouveaux capteurs de mouvement pour le suivi de la condition physique, et ils ont déclaré qu’Apple avait également testé une conception plus petite qui élimine les tiges sous les écouteurs. Quant à l’iPad Pro redessiné, Gurman et Wu ont déclaré qu’Apple testait un nouveau dos en verre avec prise en charge du chargement sans fil et la possibilité de charger des AirPod en les plaçant à l’arrière de l’iPad Pro.

2022 pourrait également être l’année où Apple présentera en avant-première son casque de réalité mixte largement répandu qui combine des fonctionnalités de réalité augmentée et de réalité virtuelle, selon Gurman. Il a déclaré que les “vraies lunettes AR” d’Apple étaient probablement encore dans deux à quatre ans.

Gurman a insisté sur le fait qu’Apple travaillait sur la fonctionnalité satellite pour les futurs iPhones, ce qui permettrait aux utilisateurs d’envoyer des messages texte et de déposer des rapports d’urgence dans les zones sans service cellulaire, notant que les fonctionnalités “ne sont tout simplement pas encore prêtes”.

Gurman a également partagé ses réflexions sur l’iPhone 13 et d’autres appareils dévoilés par Apple cette semaine, réfléchi sur les changements potentiels de l’App Store après le verdict d’Epic Games, et plus encore. Abonnez-vous à la newsletter Power On ici.

