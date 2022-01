Gurman : nouvel iPhone SE et plus probablement à l’événement Apple en mars ou avril

Le premier événement d’Apple en 2022 aura probablement lieu en mars ou avril, a déclaré aujourd’hui Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter « Power On ». Gurman a déclaré qu’un nouvel iPhone SE prenant en charge la 5G et une puce plus rapide ferait probablement partie des annonces de l’événement.



« Le premier événement virtuel d’Apple en 2022 aura lieu dans quelques mois à peine et devrait avoir lieu en mars ou en avril, m’a-t-on dit », a écrit Gurman.

L’année dernière, Apple a organisé un événement le 20 avril pour dévoiler son tracker d’articles AirTag, de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iMac 24 pouces alimentés par la puce M1, l’Apple TV 4K de deuxième génération et une nouvelle option de couleur violette pour l’iPhone 12. et iPhone 12 mini.

En 2020, Apple n’a pas organisé d’événement au printemps, probablement en raison du fait que COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale en mars de la même année. Apple a encore annoncé plusieurs nouveaux produits avec des communiqués de presse sur son site Web ce printemps-là, notamment des modèles de MacBook Air et iPad Pro mis à jour le 18 mars et l’iPhone SE de deuxième génération le 15 avril.

En plus d’un nouvel iPhone SE, Apple pourrait annoncer de nouveaux modèles d’iMac 27 pouces et de Mac mini haut de gamme avec puces M1 Pro et M1 Max lors de l’événement de mars ou d’avril.

Gurman a également déclaré qu’il était presque certain que la WWDC restera un événement entièrement virtuel cette année, peu de temps après l’annonce que la conférence sur les jeux vidéo E3 qui se tient normalement en personne en juin sera à nouveau un événement en ligne uniquement cette année.

Alors qu’il a été dit que l’Apple Watch Series 8 obtiendrait un capteur de température corporelle, Gurman a déclaré que « les discussions à ce sujet ont ralenti récemment », il n’est donc pas clair si cette fonctionnalité est toujours sur la bonne voie pour être lancée en 2022 ou sera repoussée. .

