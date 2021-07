Gurría a perdu en Angleterre avant la limite. Joyce a vaincu Takam

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ezequiel Gurria (15-2, 3 KO) est tombé hier soir à la Wembley Arena de Londres contre les Britanniques Hamzah sheeraz (13-0, 9 KO), qui était bien supérieur à Saragosse, si l’on analyse objectivement le concours. L’enjeu était un titre intermédiaire WBO des super-welters, à dix rounds.

Sheeraz a commencé calmement, marquant avec le jab profitant de sa différence de hauteur notable avec Gurría, essayant de marquer des points et ne laissant pas l’Espagnol pénétrer sa garde. Le nôtre n’a pas non plus souffert dans les premiers tours ; Il n’a pas pu entrer et impacter la très longue salle, mais elle n’a pas montré un rythme élevé ni utilisé de combinaisons nuisibles.

Mais au cinquième tour, peut-être un produit de l’accumulation de coups (bien qu’il ne soit pas puissant), Sheeraz est monté et Gurría a commencé à accuser les impacts. Une main à terre a abattu notre combattant, qui a battu le comte, mais n’a pas pu résister au barrage de coups avec lesquels les Britanniques ont cherché à mettre fin au combat. Une combinaison se terminant par un crochet ascendant a de nouveau fait dérailler Gurría, et l’arbitre a arrêté les actions avec bon jugement.

Gurría revient en Espagne la tête haute pour poursuivre sa carrière, cherchant peut-être à regagner le titre espagnol des super poids welters.

Dans le combat principal du gala organisé par Queensberry Promotions, Joe Joyce (13-0, 12 KO) a battu un dur au sixième tour Carlos Takam (39-6-1, 28 KO), un homme de 40 ans qui a donné plus de travail au Juggernaut que Daniel Dubois, résistant courageusement aux premiers tours et donnant quelques problèmes au champion d’Europe et toujours prétendant au titre mondial WBO. L’arbitre Steve Gray, le troisième homme célèbre et tristement célèbre qui a rendu la serviette dans le coin de Lewis Ritson lorsque Jeremías Ponce le battait, a brusquement arrêté le combat. Nous ne comprenons pas comment cet arbitre ne visite pas le réfrigérateur.