Guru Granth Sahib : 550 manuscrits manuscrits des saintes écritures numérisés

Gourou Granth Sahib : L’Université Guru Nanak Dev a réalisé un exploit majeur et numérisé un énorme 550 manuscrits manuscrits de la sainte écriture Guru Granth Sahib. La tâche a été entreprise par le Centre d’études de l’université sur le Sri Guru Granth Sahib (CSSGGS), et parmi les 550 manuscrits figurent 170 saroops datés. L’exercice est en cours depuis sept ans et se poursuit toujours, selon un rapport publié par IE. Pour cela, le centre a accédé aux manuscrits de particuliers ainsi que d’institutions sikhes du Pendjab, de l’Uttarakhand, de l’Haryana, de l’Himachal Pradesh, du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, de Delhi, du Bihar, du Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, du Maharashtra, du Jharkhand ainsi que du Népal.

Un webinaire a également été programmé par le centre la première semaine de septembre pour commémorer le 417e jour d’installation du Guru Granth Sahib. Au cours de celle-ci, il y aurait une vitrine qui inclurait également le point culminant du travail qui a été effectué pour préserver ces manuscrits, a déclaré le rapport citant le Dr Amarjit Singh, directeur du CSSGGS.

Cependant, outre les 550 manuscrits manuscrits des Saintes Écritures, le centre a également entrepris la numérisation de 70 exemplaires de Dasam Granth manuscrits et de 500 autres pothis contenant du texte religieux sikh. Pas moins de 170 manuscrits datés que le centre a numérisés sont originaires de 1707 à 1800 après JC.

Maintenant, le projet est entré dans la troisième phase, et le centre continue de rechercher davantage de copies manuscrites du Guru Granth Sahib qu’il serait en mesure de numériser.

Cependant, le centre a fait face à des défis en entreprenant l’exercice. Le Dr Singh a été cité par le rapport comme disant que de nombreuses personnes n’étaient pas prêtes à leur donner accès aux manuscrits pour entreprendre l’exercice, car elles craignaient que si les manuscrits devenaient publics, ils pourraient leur être retirés.

