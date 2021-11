Guru Nanak Jayanti 2021: Messages, souhaits et citations pour souhaiter à ses proches sur Guru Purab

La journée comprend également la salutation de vos proches et de vos proches et leur envoi de bons vœux. (Image représentative : PTI)

Souhaits et messages de Guru Nanak Jayanti 2021 : Guru Nanak Dev ji est le fondateur du sikhisme et est vénéré par la communauté sikh. Il est le premier des 10 gourous de la communauté, et chaque année, son anniversaire de naissance est célébré avec beaucoup de ferveur et d’enthousiasme en tant que gourou Nanak Jayanti. Cette année, l’occasion est tombée le 19 novembre. En dehors de Guru Nanak Jayanti, l’occasion est également connue sous le nom de Guru Purab ou Prakash Utsav. La journée est considérée comme très propice au sein de la communauté sikh. Les fidèles célèbrent cette pieuse occasion en offrant des prières au sikh Guru. La journée de bon augure commence par un « Chemin d’Akhand », dans le cadre duquel de nombreux Gurdwaras organisent un récital d’un verset de 48 heures du Guru Granth Sahib, le livre sacré de la communauté sikh.

La journée comprend également la salutation de vos proches et de vos proches et leur envoi de bons vœux. Voici donc quelques messages et souhaits que vous pouvez envoyer à votre famille et à vos amis pour les saluer en ce jour propice.

Guru Purab 2021 : Messages, citations et souhaits pour Guru Nanak Jayanti

Que ce Gurpurab apporte joie et bonheur dans votre vie. Joyeux Gurpurab ! Que l’anniversaire de Guru Nanak éclaire votre cœur et votre esprit de connaissance et de sainteté. Joyeux gourou Nanak Jayanti ! Même les rois et les empereurs avec des tas de richesses et une vaste domination ne peuvent pas se comparer à une fourmi remplie de l’amour de Dieu. – Guru NanakKissi Ne Pucha Tera Gharbaar Kitna Hai

Kissi Ne Pucha Tera Karobaar Kitna Hai

Kssi Ne Pucha Tera Parivaar Kitna Hai

Koi Virla Salut Puch Da Hai,

Tera Guru Naal Pyaar Kitna Hai..

Joyeux Guru Purub ! Que Guru Nanak Ji vous inspire pour atteindre tous vos objectifs. Joyeux gourou Nanak Jayanti ! Ne dites que ce qui vous honorera. – Guru Nanak Dev JiDeath ne serait pas appelé mauvais, ô gens, si l’on savait vraiment mourir. – Le gourou Nanak Dev Ji.

