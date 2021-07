Guru Purnima 2021 : Quand et comment célébrer Guru Purnima cette année ?

in

Guru Purnima 2021 : histoire, signification, quand et comment célébrer cette année (Photo : IE)

Guru Purnima 2021 Date Inde : Guru Purnima est une journée largement célébrée en Inde. Comme son nom l’indique, la journée est célébrée dans le respect de son enseignant ou de son gourou. Selon le calendrier hindou, le festival tombe le jour de la pleine lune du mois d’Ashadha (de juin à juillet). Cette journée est célébrée pour adorer et rendre hommage à leurs enseignants. Le jour est également connu sous le nom de Vyasa Purnima car le jour marque également l’anniversaire de la naissance de l’épopée hindoue, l’auteur du Mahabharata, Ved Vyasa, la personne également connue pour avoir classé les Vedas en Rig, Yajur, Sama et Atharva.

Le festival a été relancé par le Mahatma Gandhi pour rendre hommage à son gourou Shrimad Rajchandra, un poète jaïn, également philosophe.

Alors que certains ont choisi de célébrer la journée en rendant hommage aux apprentissages recherchés auprès des enseignants et des dieux, certains observent un jeûne pour exprimer leur gratitude à leurs enseignants, gourous et offrent des bonbons, des fruits, des fruits secs, ainsi que des prières à leurs enseignants et dieux. Les bouddhistes célèbrent la journée en se souvenant du Bouddha Gautama et de ses enseignements.

La puja tithi pour Guru Purnima cette année commencera à 10h43 le 23 juillet et se terminera à 8h06 le 24 juillet 2021. Le festival est célébré dans de nombreuses cultures car il a la grande importance d’être reconnaissant envers les enseignants, parents et dieux ou même ceux qui nous montrent le bon chemin dans notre voyage.

Importance du gourou Purnima

La journée a une grande importance en Inde. Cette journée est principalement célébrée par les hindous, les sikhs et les jaïns pour reconnaître le rôle des enseignants dans la vie. Le gourou occupe la plus haute position dans sa vie ; non seulement ils éduquent ou transmettent des connaissances, mais ils nous aident également à montrer la bonne voie. Un gourou aide une personne à aller dans la bonne direction afin qu’elle puisse vivre sa vie avec des principes.

