Gurugram contribue à 25% des nouveaux lancements à Delhi NCR au premier trimestre 2021: JLL

Le marché résidentiel de Delhi NCR a pris de l’ampleur au premier trimestre 2021 (janvier-mars 2021) avec une augmentation des nouveaux lancements ainsi que des ventes. Les nouveaux lancements au premier trimestre 2021 ont plus que doublé sur une base séquentielle. La majorité (55%) des lancements ont été observés à Noida avec des lancements par des développeurs réputés. Gurugram a contribué à 25% des nouveaux lancements. Ceux-ci étaient principalement concentrés dans Golf Course Extension Road et Dwarka Expressway.

Au cours de ce trimestre, la plupart des nouveaux lancements se situaient dans les segments de prix moyen supérieur (10 à 15 millions de roupies) et haut de gamme (> 15 millions de roupies), les projets dans des emplacements haut de gamme gagnant du terrain.

En termes de demande, les ventes ont enregistré une hausse de 23% par rapport au dernier trimestre. Les lancements de nouveaux projets au cours du trimestre ont suscité une bonne demande, car les acheteurs ont préféré les projets de développeurs établis dotés de capacités d’exécution éprouvées. Noida a représenté près de la moitié (49%) des unités vendues, suivie de Ghaziabad qui a contribué à 27% des ventes globales à Delhi NCR.

«Avec des infrastructures améliorées et des projets de qualité à des prix attractifs, le sous-marché est devenu une option lucrative pour les acheteurs de logements du segment intermédiaire. Les prix sont restés limités sur tous les sous-marchés, les développeurs se concentrant sur le déchargement des stocks invendus et sur l’attrait des acheteurs avec des conditions de paiement attractives », a déclaré Manish Aggarwal, directeur général, Inde du Nord et de l’Est, JLL Inde.

Les ventes résidentielles relancent à travers l’Inde

Les ventes résidentielles au premier trimestre (janvier-mars) 2021 sont revenues à plus de 90% des volumes observés au premier trimestre 2020 (avant Covid) dans les sept principales villes. Les villes telles que Chennai, Hyderabad, Kolkata et Pune ont dépassé les volumes de ventes du premier trimestre 2020. Les ventes globales ont augmenté de 17% sur une base séquentielle. Surtout, les ventes se sont améliorées ou sont restées à des niveaux similaires (au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020) dans la majorité des marchés résidentiels considérés. Mumbai a toujours été le plus gros contributeur aux ventes au cours des quatre derniers trimestres. Au premier trimestre 2021, Mumbai représentait 23% des ventes, suivie de Delhi NCR avec une part de 21%.

Cependant, Kolkata a connu l’augmentation maximale de l’activité commerciale au premier trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. À Kolkata, le prélèvement d’unités résidentielles au premier trimestre 2021 a été tiré par les banlieues sud (Joka, Kasba, Behala, Jadavpur, Tollygunje) et Banlieue Est (EM Bypass, Rajarhat, Topsia) avec une contribution combinée de plus de 70%.

La croissance soutenue des ventes présente des signes clairs de retour de la demande et de la confiance des acheteurs sur le marché. Cela s’explique par des taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers, des prix résidentiels stagnants, des plans de paiement lucratifs et des cadeaux des promoteurs et des incitations gouvernementales telles que la réduction du droit de timbre dans des États comme le Maharashtra et le Karnataka (pour le logement abordable). La facilité des restrictions de verrouillage et le début de la campagne de vaccination ont en outre contribué à ramener les acheteurs sur le marché », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et directeur de la recherche et REIS, JLL.

«Cependant, les inquiétudes croissantes liées à la propagation rapide de la pandémie ont obligé plusieurs gouvernements d’État à mettre en place et à appliquer des restrictions strictes. Bien que cela soit essentiel pour briser la chaîne, il est probable que cela ait un impact sur les affaires immobilières au cours des prochains mois. Dans le même temps, les progrès rapides dans le déploiement des vaccins, associés aux restrictions en cours, nous donnent une marge de manœuvre pour croire qu’il s’agit d’un échec à court terme et que le marché sera de retour sur la bonne voie tôt ou tard », a-t-il ajouté.

Marché des acheteurs avec des prix poursuivant une tendance à la baisse

Les prix résidentiels dans la majorité des marchés résidentiels indiens sont restés stagnants au cours des dernières années. Au premier trimestre 2021, les prix sont restés largement stagnants par rapport au trimestre précédent, sur les sept marchés sous revue. Cela étant dit, il est important de souligner que peu de développeurs sur certains marchés offrent des remises de prix modérées pour stimuler les ventes.

De plus, les développeurs offrent des cadeaux attrayants, notamment des systèmes de paiement tels que pas d’EMI pendant un an, pas de droit de timbre, etc. pour attirer les acheteurs de maison qui ont appuyé sur “ pause ” au cours des derniers mois. Cela a conduit à une réduction des «prix effectifs». Cette rationalisation, combinée à une réduction des taux de crédit immobilier, a encore amélioré l’accessibilité sur le marché résidentiel.

