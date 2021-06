Gurugram la ville la plus habitable à l’époque de COVID en raison de la connectivité stratégique et de l’infrastructure solide

La pandémie de Covid-19 a établi le fait qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison et que posséder son espace est plus acceptable que de vivre avec des insécurités dans une maison louée.

L’Inde a connu un début prometteur jusqu’en 2021 jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 fasse dérailler la voie de la reprise. La pandémie a souligné l’importance du bien-être et du maintien d’un équilibre harmonieux avec la nature. Il a également réaffirmé l’importance de posséder une maison par opposition à vivre dans un logement loué avec des insécurités.

Selon un rapport de Square Yards intitulé « Indice de pertinence : la perspective COVID », Gurugram est la ville la plus appropriée pour vivre à l’ère COVID-19, par rapport à Mumbai et Bangalore. L’indice détermine l’adéquation des villes indiennes par la densité de population, le ratio d’espace ouvert et le nombre d’hôpitaux.

Gurugram est devenu un hotspot immobilier recherché en raison de son excellente connectivité avec Delhi via l’aéroport international Indira Gandhi. Il est également accessible via Manesar (Haryana) et Neemrana (Rajasthan).

« En raison de facteurs durables, notamment une faible densité de population, des niveaux de population moindres, des infrastructures sanitaires et sociales dynamiques, un ratio d’espace ouvert et un indice de qualité de vie amélioré, Gurugram est devenu la « prochaine destination » dans le segment résidentiel. La pandémie a radicalement changé les priorités et les aspirations d’un acheteur de maison moderne qui préfère désormais la santé, le bien-être, le confort, le luxe et le bien-être général tout en prenant des décisions d’investissement. De vastes espaces verts avec un mélange d’équipements de classe mondiale correspondant aux normes mondiales, des projets de référence à venir, le développement de corridors économiques, une connectivité transparente et un lien avec l’autoroute Dwarka agissent comme des catalyseurs de croissance qui sont prêts à faire de Gurgaon l’une des villes les plus vivables du pays », déclare Pankaj Bansal, directeur de M3M.

Gurugram assiste également à une mise à niveau des infrastructures à un rythme rapide. L’inauguration d’un échangeur en forme de trèfle à l’intersection de la route périphérique centrale (CPR) et de la route périphérique sud (SPR) et la réfection de la route périphérique sud permettront une circulation fluide. La région abrite également de solides infrastructures telles que des écoles et des établissements d’enseignement, des hôpitaux, des banques et des institutions financières, des installations de divertissement et de loisirs et bien plus encore.

« Les espaces ouverts d’environ 40 % de la superficie totale de la ville, le nombre d’hôpitaux (2,5) pour 10 000 habitants et la densité de population relativement faible de 4 200 habitants au km² ont fait de Gurugram un pôle résidentiel favorable. Aussi, la présence de nombreuses entreprises multinationales a alimenté l’essor de l’immobilier résidentiel dans la ville. De plus, la proximité de l’aéroport international de Delhi a fait de la ville un foyer pour de nombreux expatriés. Des améliorations rapides des infrastructures, des projets à grande échelle tels que le système régional de transport en commun rapide (RRTS) et le corridor industriel Delhi-Mumbai (DMIC) renforceront davantage les perspectives de vie à Gurugram », informe Ashish Sarin, PDG d’AlphaCorp.

« De nos jours, les acheteurs de maison préfèrent les résidences pouvant accueillir un « espace » pour le travail à distance, avec davantage d’espaces ouverts en plein air et des communautés fermées dotées d’équipements de pointe. La personnalisation de l’espace a été tellement étendue que les développeurs proposent des étages ouverts complets et les conçoivent selon les exigences de l’acheteur à partir d’une gamme d’options de conception exceptionnelles. Ce changement de préférence est important en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact socio-économique. En raison de sa solide infrastructure sociale et publique, Gurugram a toujours été l’adresse résidentielle préférée de la RCN. De plus, la densité de population, une infrastructure médicale prometteuse, de vastes espaces verts et ouverts ont fait de Gurugram la ville la plus appropriée pour vivre au milieu de COVID-19 », a déclaré Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation & Krishna Group.

Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation, a déclaré : « Après COVID-19, la plupart de la population préfère désormais un espace de travail entièrement équipé, un espace dédié au fitness, un espace privé pour leurs réunions de week-end, une aire de jeux pour les enfants tout en considérant d’autres facteurs importants tels que l’emplacement, la taille du billet, la conception réfléchie et la technologie de pointe, etc. Cela a entraîné une perturbation de l’approche globale adoptée par les développeurs tout en la considérant comme un élément supplémentaire de leur offre de produits. Anticipant cette tendance au début de 2021, chez Krisumi, nous avons lancé une nouvelle classe d’actifs 2LDK + espace de travail personnel dans notre projet phare, Krisumi Waterfall Residences, Gurugram.

Les développeurs affirment que, soutenu par un emplacement stratégique, une excellente connectivité et la vague de développements d’infrastructures, Gurugram est devenu un hotspot immobilier.

« COVID-19 a réaffirmé l’importance des maisons situées au milieu d’une verdure verdoyante et d’espaces ouverts pour une vie durable. Gurugram a tous les ingrédients pour assurer un style de vie haut de gamme en harmonie avec la nature, des équipements de pointe et des possibilités de loisirs. Avec un faible potentiel de saturation, des avantages de localisation et des initiatives d’acteurs publics et privés, Gurugram est en passe de devenir une adresse résidentielle recherchée du pays », a déclaré Vivek Singhal, PDG de Smart World Developers.

De plus, la poussée du gouvernement de l’Haryana à travers des politiques telles que la nouvelle politique industrielle et l’amélioration de la facilité de faire des affaires en feront également un point d’accès résidentiel recherché dans la RCN.

