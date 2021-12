Gurugram : Offrir du namaz dans des espaces ouverts ne sera pas toléré, déclare Haryana CM Manohar Lal Khattar

Khattar a déclaré que la confrontation devrait être évitée en offrant du namaz dans des espaces ouverts et que le gouvernement ne permettra pas à la confrontation de se construire entre les deux parties.

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a déclaré qu’il ne tolérerait pas que le namaz soit offert dans un espace ouvert. Khattar a également déclaré qu’il avait demandé au commissaire de police adjoint de trouver une solution à l’amiable au problème. Le ministre en chef a également déclaré qu’une terre appropriée peut être mise à la disposition des musulmans pour offrir du namaz.

« Nous avons dit à la police et au commissaire adjoint que ce problème devait être résolu. Si quelqu’un offre du namaz ou prie chez lui, cela ne nous pose aucun problème. Les lieux religieux sont construits uniquement à cet effet. De telles choses ne devraient pas avoir lieu à l’air libre. La pratique d’offrir du namaz ici (Gurgaon) dans des espaces ouverts ne sera pas tolérée. Mais une solution amiable sera trouvée après discussion mutuelle. Même eux (les musulmans) ont dit qu’ils ont de nombreuses terres où la permission peut être donnée comme leur propre terre ou la terre de waqf, qui peuvent être mises à leur disposition ou qu’ils devraient lire namaz chez eux. Cet affrontement ne devrait pas se produire en raison du namaz dans l’espace public », a déclaré Khattar.

La remarque d’Haryana CM est intervenue après que plusieurs groupes hindous se soient opposés à ce que les prières du vendredi soient offertes dans des espaces ouverts à Gurgaon. Khattar a également déclaré que la décision préalable de l’administration du district de réserver des places pour la tenue de prières dans des espaces ouverts avait été retirée.

#REGARDER | J’ai dit à la police de résoudre ce problème… Il n’y a aucun problème pour les personnes qui offrent du namaz ou de la puja aux endroits désignés… Mais l’acte d’offrir du namaz dans des espaces ouverts ne sera pas toléré… Problème à résoudre à l’amiable : Haryana CM Manohar Lal Khattar (10.12) pic.twitter.com/7I2kmHG63i – ANI (@ANI) 10 décembre 2021

« Tout le monde devrait avoir la possibilité (d’offrir des prières), mais personne ne devrait enfreindre les droits d’autrui. Ce ne sera pas autorisé », a déclaré Khattar.

Khattar a déclaré que la confrontation devrait être évitée en offrant du namaz dans des espaces ouverts et que le gouvernement ne permettra pas à la confrontation de se construire entre les deux parties.

Au cours des derniers mois, des membres de certains groupes hindous se sont rassemblés sur des sites où la communauté musulmane propose du « namaz » dans un espace ouvert et brandit des slogans « Bharat Mata Ki Jai » et « Jai Shri Ram ». Il y a trois ans, l’administration du district avait désigné 37 sites dans la ville de Gurgaon pour que les musulmans offrent le vendredi namaz, après quoi certains groupes hindous ont manifesté.

