Gurukula Kangri collabore avec WazirX pour lancer un cours bilingue sur la blockchain

Gurukula Kangri (réputé être une université) s’est associé à l’échange cryptographique WazirX pour proposer un cours gratuit sur la technologie blockchain. Dans le cadre du cours, les étudiants recevront un certificat de réussite du cours par Gurukula Kangri.

Gurukula Kangri et WazirX distribuent le contenu via sa plateforme de recherche et d’analyse Blockchain Papers en collaboration avec les classes Unlu. Le cours bilingue sera disponible gratuitement en hindi et en anglais pour toute personne ayant accès à Internet. « Doté de connaissances approfondies sur les technologies basées sur la blockchain, la jeunesse indienne explorera les opportunités d’emploi en expansion dans l’industrie de la cryptographie », a déclaré un communiqué officiel.

Cette collaboration innovante entre WazirX et notre département technologique contribuera à inculquer les connaissances de ce domaine progressif et aidera la future génération indienne à en récolter les bénéfices, a déclaré Sunil Kumar, registraire, Gurukula Kangri. « Le cours étant gratuit dans le cadre de notre initiative #PadhegaDeshBadhegaDesh, nous avons déjà reçu plus de 10 000 inscriptions numériques de l’État de l’UP », a-t-il ajouté.

L’Inde se trouve à un stade très prometteur de cette technologie numérique et ce programme garantira que les jeunes auront une longueur d’avance, a déclaré Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX. « De nos jours, il est impératif de comprendre la vaste gamme de la technologie blockchain et la mesure dans laquelle elle peut optimiser son entreprise et élargir son horizon de revenus. L’objectif est de mettre l’Inde à l’avant-garde de la révolution cryptographique en innovant et en créant constamment une communauté simple et sécurisée qui aide l’industrie à développer un écosystème d’apprentissage Blockchain et crypto sûr », a déclaré Shetty.

