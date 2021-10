Gus de ‘Breaking Bad’ exige que les personnes non vaxées se bannissent

Giancarlo Esposito est comme le méchant incontournable de la télévision ces jours-ci, mais maintenant il agit un peu comme tel dans la vraie vie.

L’acteur derrière Gustavo Fring de Breaking Bad et le principal méchant de The Mandalorian dit aux personnes qui refusent de prendre le vaccin COVID-19 de se retirer de la société parce qu’elles mettent fondamentalement tout le monde en danger.

Allez, Giancarlo, tu n’as pas entendu que tout le monde attrape le COVID, qu’ils aient pris le jab ou non ? Peut-être qu’Esposito n’est pas aussi intelligent et rusé que ses homologues à l’écran.

Quoi qu’il en soit, l’acteur a fait ses remarques désobligeantes dans une récente interview avec The Hollywood Reporter. Apparemment, Esposito n’est pas fan de la liberté personnelle lorsqu’il s’agit de procédures médicales intimes, et ne peut pas imaginer que quiconque choisisse de ne pas prendre le vaccin.

« Si vous ne voulez pas vacciner, allez sur une petite île et séquestrez-vous », a déclaré l’acteur au point de vente. Mais qu’en est-il des personnes qui ont COVID et qui sont vaccinées ? Ne devraient-ils pas les rejoindre sur cette île ?

Il a ensuite porté un jugement radical sur chaque personne non vaxxée: « Vous dites » Va te faire foutre « à tous les autres êtres humains. »

Il a ensuite admis être un esclave. « Nous devons tous le faire [get the vaccine] si nous voulons vivre. Eh bien, si c’est ce qu’il pense, alors peut-être que son évaluation des personnes non vaxxées a du sens. Il est clair qu’Esposito vit dans une peur extrême du virus.

Mais vraiment, ne voit-il pas que les personnes normales en bonne santé ne meurent pas nécessairement si elles reçoivent COVID sans vaccin ? Le taux de survie est encore décemment élevé pour de nombreuses personnes. Selon un rapport d’AP News, « 98,2% des patients COVID-19 connus aux États-Unis survivent ». Giancarlo est responsable de sa propre ignorance et de sa propre peur concernant cette question.

Voilà pour l’impression que ces comédiens d’élite fantaisistes sont plus éclairés que nous.

Tragiquement, Esposito a expliqué qu’il avait perdu des amis à cause de COVID-19. « Je ne comprends pas comment les gens ne se font pas vacciner. Pour moi, j’ai perdu des amis chers, alors je sais que c’est réel. Pas seulement en Europe mais en Amérique, des amis en parfaite santé et sans compromis.

Encore une fois, même les experts de l’établissement médical admettent que le vaccin « ne peut pas vous empêcher de transmettre le virus à d’autres ».

Esposito a ajouté : « Le vaccin est la réponse. Je n’abats personne qui ne veut pas se faire vacciner. Ne travaille pas. Allez le monter quelque part où vous ne compromettrez personne d’autre si vous l’obtenez.

Mmhmm. Ça marche pas, hein ? Je suppose que c’est facile à dire pour Esposito. Bien que tout le monde ne puisse pas rester assis sur le cul pendant deux ans à cause de cet argent Breaking Bad.