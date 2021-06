Gus G. passe au “Black Metal” dans le teaser du clip “Fierce”

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles du rock et du métal pour son travail en tant que Ozzy Osbourneguitariste de et en tant que leader de son propre groupe VENT DE FEU, sortira un nouveau single solo, “Féroce”, le jeudi 10 juin. Un court teaser pour le clip d’accompagnement de la chanson, dans lequel Gus peut être vu arborant une peinture cadavérique de style métal noir tout en déchiquetant la hache et assis derrière la batterie, peut être vu ci-dessous.

“Féroce” est le suivi de la “Exosphère” single, qui est arrivé début avril. Gus décrit “Féroce” comme “un vrai morceau de métal. Si vous aimez mes anciens instrumentaux ou des trucs qui VENT DE FEU a fait, les trucs rapides, vous allez aimer ça”, a-t-il déclaré dans un message vidéo plus tôt ce mois-ci. “C’est une chanson rapide. Il y a beaucoup de broyage. Et une vidéo vraiment drôle. J’ai donc hâte que vous le découvriez. Je ne vais pas en dire plus. Mais, oui, il sortira dans quelques jours, et vous verrez et j’espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez.”

Gus a également révélé qu’il y aurait “plus de singles à sortir” au cours des prochains mois. “Nous prévoyons de les sortir en différentes phases, puis je pense que vers cet automne, nous allons abandonner tout l’album”, a-t-il déclaré. “Je suppose que c’est une nouvelle façon de faire les choses – un peu comme taquiner l’album avec des singles d’abord et voir comment ils se produisent et ce que les gens pensent et laisser les gens s’y habituer.”

Selon Gus, son nouvel album solo est “terminé — mixé et masterisé. Dennis Ward [PINK CREAM 69, UNISONIC], il a joué de la basse dessus et il l’a mixé et masterisé”, a déclaré le guitariste. “J’ai un nouveau batteur qui joue dessus. Il s’appelle [Jan-]Vincent Velazco. C’est un super batteur qui tue. Il vient d’Angleterre. Et il m’a contacté l’année dernière en ligne, et il m’a dit : ‘Hé, mec, si tu as besoin d’un batteur, fais le moi savoir.’ Et je l’ai vérifié, et j’ai été époustouflé par ses compétences, par son jeu. Alors j’ai pensé hé, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas collaborer avec quelqu’un de nouveau ? À l’époque, Johan [Nunez] n’était pas disponible pour l’enregistrement. Parce que j’avais l’intention de demander Johan de VENT DE FEU jouer. Mais il est retourné à l’école pour finir un cours, alors j’ai pensé pourquoi ne pas collaborer avec Vincent?

“Je ne sais toujours pas comment appeler l’album, en fait,” Gus ajoutée. “J’ai une idée en tête, j’ai un titre. Mais ce sera mon premier album entièrement instrumental, donc il y a beaucoup de guitare dessus, différentes choses dessus — pas seulement du métal. des choses plus blues, mais ensuite, bien sûr, il y a aussi beaucoup de déchiquetage. Et j’ai hâte de le sortir. C’est un grand pas pour moi. “

“Exosphère” est sorti le 1er avril. Le morceau présenté salle à la basse et Velázco à la batterie. L’artwork du single a été créé par Gustavo Sazès, avec qui Gus travaille depuis 2007.

“Exosphère” a été écrit en temps de pandémie et a été Guspremière tentative d’utiliser une guitare à sept cordes dans un enregistrement officiel.

En septembre 2019, Gus a publié un EP solo uniquement numérique, “Vivre à Budapest – Partie 1”, composé de quatre morceaux enregistrés lors de la tournée européenne phare du guitariste à l’appui de son dernier album, “Intrépide”. Le tour du monde a vu Gus et son groupe partagent les scènes du monde entier avec des guitaristes légendaires comme Richie Kotzen, Vinnie Moore suivi de ses propres dates phares et d’une tournée massive en tant qu’invité spécial des rockers de Los Angeles PANTHÈRE D’ACIER.

“Intrépide” est sorti en avril 2018 via Dossiers de l’AFM. La suite de 2015 “Nouvelle Révolution” marqué Gusla première version de depuis sa sortie Osbournegroupe de en 2017.

Au “Intrépide”, Gus s’est associé à salle et batteur va chasser (ÉVANESCENCE).

VENT DE FEULe neuvième album studio éponyme de ‘ a été mis à disposition en mai 2020.

Le groupe s’est récemment séparé du guitariste/claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse.

VENT DE FEUle nouveau chanteur est Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIE et PÉCHÉ.