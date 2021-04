Gus G. publie le clip de son nouveau single solo ‘Exosphere’

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles du rock et du métal pour son travail comme Ozzy Osbourneguitariste et en tant que leader de son propre groupe VENT DE FEU, a publié le clip officiel de son nouveau single solo, « Exosphère ». Les caractéristiques de la piste Dennis Ward à la basse et Jan-Vincent Velazco à la batterie. L’œuvre d’art du single a été créée par Gustavo Sazes, avec qui Gus travaille depuis 2007.

Novembre dernier, Gus a confirmé qu’il avait commencé à travailler sur un nouvel album solo qui, selon lui, ressemblait à «tout instrumental».

Gus a précédemment discuté d’un éventuel nouvel album solo lors d’une interview en avril 2020 avec l’émission de radio britannique « NI Rocks ». À l’époque, il a déclaré: « Je pense à faire, en fait, un album instrumental complet ensuite. J’ai déjà fait beaucoup de collaborations et j’ai essayé le truc du trio et je pense que je suis gentil de prêt maintenant pour ce disque instrumental de guitare que plus ou moins tout le monde voulait que je fasse depuis un certain nombre d’années et j’ai toujours dit non. [Laughs] J’avais besoin de vraiment sortir beaucoup de ces choses de mon système d’abord et d’essayer toutes ces choses, et je pense que je suis prêt à essayer celui-là maintenant. Alors je ne sais pas combien de temps ça va me prendre et quand ça va sortir. Beaucoup dépendra de VENT DE FEU ainsi que ce qui se passe avec le groupe et combien nous pouvons tourner et comment l’album est reçu. Mais oui, je compile lentement des idées pour d’éventuels instrumentaux et un disque instrumental. Je pense que ce sera le bon moment pour laisser ma guitare être la voix. «

En septembre 2019, Gus a publié un EP solo uniquement numérique, « Vivre à Budapest – Partie 1 », composé de quatre titres enregistrés lors de la tournée européenne du guitariste en soutien à la sortie de son dernier album, « Intrépide ». Le tour du monde a vu Gus et son groupe partage des scènes à travers le monde avec des guitaristes légendaires comme Richie Kotzen, Vinnie Moore suivi de ses propres dates à la une et d’une tournée massive en tant qu’invité spécial des rockers de Los Angeles PANTHÈRE EN ACIER.

GusLe groupe solo le plus récent en vedette Dennis Ward (CRÈME ROSE 69, UNISONIQUE) à la basse et au chant et batteur de longue date Johan Nunez (VENT DE FEU, ex-KAMELOT).

« Intrépide » est sorti en avril 2018 via Enregistrements AFM. Le suivi des années 2015 « Toute nouvelle révolution » marqué Guspremière version de depuis sa sortie Osbournedu groupe en 2017.

Sur « Intrépide », Gus uni leurs forces avec quartier et batteur Will Hunt (ÉVANESCENCE).

VENT DE FEULe neuvième album studio éponyme est sorti en mai dernier.

Le groupe s’est récemment séparé du guitariste / claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse.

VENT DE FEUle nouveau chanteur de Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIA et SINBREED.



