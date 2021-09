Gus Johnson a eu 2 moments GUS JOHNSON pendant Nebraska-Oklahoma

Gus Johnson aime vraiment le football universitaire.

Depuis des années, Johnson est l’un des diffuseurs les plus hype de tout le football universitaire. De faire des interceptions d’embrayage et des touchés gagnants un son impeccable, la voix de Johnson a accompagné certains des meilleurs moments du sport.

Et maintenant, Johnson a recommencé. À deux reprises!

Samedi, au quatrième quart du match entre le Nebraska et l’Oklahoma, les Cornhuskers étaient à quelques mètres de la zone rouge et cherchaient à resserrer un match 23-9. Faisant face à un long quatrième et 18, le quart-arrière du Nebraska Adrian Martinez a été expulsé de la poche et a été contraint de faire un lancer précipité, qui a été intercepté par DJ Graham sur un magnifique jeu à une main.

C’était une belle interception bondissante, et Johnson perd complètement la tête à l’appel. Écoutez par vous-même.

PICKED OFF ! La défense de @OU_Football arrive avec une incroyable INT ! pic.twitter.com/sKFUa8167A – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 18 septembre 2021

Quel appel ! Et quel jeu de Graham pour aller chercher ce ballon et décrocher l’une des meilleures interceptions que nous ayons vues cette année.

Ce n’était pas non plus le seul grand moment de diffusion du match de Johnson, car il l’a absolument perdu lorsque l’Oklahoma a retourné un point supplémentaire bloqué pour deux points à la fin du troisième quart.

Gus est très, très excité que ces deux points soient marqués pic.twitter.com/HOyQh8hGOb – Timothy Burke (@bubbaprog) 18 septembre 2021

Ouais, c’est le truc.

